Летим в Санта-Крус

Как добраться до Санта-Круса на самолёте

В Санта-Крусе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Henry E. Rohlsen Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санта-Круса

  1. Александр Гамильтон STX
    Henry E. Rohlsen Airport
  2. SPB SSBне гражданский
    SPB

Самые дешёвые билеты в Санта-Крус из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 7472ч 40м
26.11.2020из Сента-Томаса5 45325м
18.10.2020из Сан-Хуана6 29540м
21.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка7 60221ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇺🇸Майами10 13627ч 15м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Балтимора10 7598ч 54м (⇵1)
24.10.2020из 🇺🇸Атланты11 70821ч 40м (⇵2)
22.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга12 51629ч 54м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Денвера13 52628ч 5м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Вашингтона14 9309ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Лафейетт20 84120ч 32м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Нового Орлеана21 67538ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Батона-Ружа39 68722ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санта-Круса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Антигуа, Лафейетт, Орландо, Санто-Доминго и Сан-Хуан

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Санта-Круса