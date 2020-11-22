Как добраться до Санта-Круса на самолёте
В Санта-Крусе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Henry E. Rohlsen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Круса
- Александр Гамильтон STXHenry E. Rohlsen Airport
- SPB SSBне гражданскийSPB
Самые дешёвые билеты в Санта-Крус из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|3 747
|2ч 40м
|26.11.2020
|из Сента-Томаса
|5 453
|25м
|18.10.2020
|из Сан-Хуана
|6 295
|40м
|21.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|7 602
|21ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|10 136
|27ч 15м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|10 759
|8ч 54м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|11 708
|21ч 40м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|12 516
|29ч 54м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|13 526
|28ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|14 930
|9ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Лафейетт
|20 841
|20ч 32м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|21 675
|38ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Батона-Ружа
|39 687
|22ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санта-Круса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санта-Круса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Антигуа, Лафейетт, Орландо, Санто-Доминго и Сан-Хуан
- 15.10.202020.10.2020
- 24.12.202004.01.2021
- 13.10.202014.10.2020
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