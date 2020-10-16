  1. Ямайка

Летим в Кингстон

Как добраться до Кингстона на самолёте

В Кингстоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Norman Manley International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кингстона

  1. Норман Манлей KIN
    Norman Manley International Airport
  2. Tinson KTPне гражданский
    Tinson

Самые дешёвые билеты в Кингстон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 84325ч 49м
16.10.2020из 🇺🇸Майами6 3781ч 42м
23.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка6 5236ч 49м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Бостона6 55116ч 30м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Атланты6 8055ч 49м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Тампы6 9266ч 14м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Чикаго7 3026ч 19м (⇵1)
26.10.2020из 🇺🇸Орландо8 7086ч 19м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Индианаполиса11 47726ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга13 66726ч 59м (⇵2)
07.01.2021из 🇨🇺Сантьяго14 30949м
02.11.2020из 🇨🇦Торонто15 44928ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇵🇦Панамы15 88510ч (⇵1)
16.01.2021из 🇲🇽Канкуна16 2635ч 18м (⇵1)
20.12.2020из 🇺🇸Балтимора16 75729ч 1м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇴Санто-Доминго18 21345ч 59м (⇵2)
14.01.2021из 🇲🇽Мехико19 57521ч 47м (⇵2)
27.06.2021из Нассау22 3441ч 25м
17.10.2020из 🇦🇬Антигуы22 4585ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇺🇸Фресно22 58220ч 57м (⇵2)
29.06.2021из 🇯🇲Монтего-Бея22 63027ч 11м (⇵1)
14.11.2020из 🇳🇱Амстердама25 43431ч 59м (⇵2)
01.11.2020из 🇪🇪Таллина25 60636ч 42м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Москвы26 30634ч 22м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇷Парижа26 66556ч 4м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга30 04341ч 45м (⇵2)
30.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне30 25236ч 17м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇿Праги32 14338ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇹Вены32 30741ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇹Лиссабона33 87634ч 20м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇦Киева34 23333ч 59м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Берлина34 89040ч 35м (⇵2)
06.01.2021из 🇹🇷Стамбула40 19222ч 22м (⇵2)
05.03.2021из 🇧🇾Минска40 35129ч 24м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара40 66935ч 55м (⇵2)
02.08.2021из 🇩🇪Гамбурга41 17432ч 50м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Уфы41 99326ч 2м (⇵2)
22.04.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону42 48247ч 52м (⇵2)
27.12.2020из 🇭🇷Загреба43 84629ч 25м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Мурманска44 52138ч 29м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Калининграда44 82437ч 40м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇦Одессы46 00549ч 23м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Саратова47 73830ч 39м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Антальи48 20836ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Омска48 74246ч 30м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Красноярска50 09934ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Ижевска51 56443ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары51 88445ч 17м (⇵2)
16.10.2020из Сеула52 03731ч 22м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Челябинска52 57944ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга53 31656ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇬Бишкека54 56240ч 55м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Барнаула56 43645ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Новосибирска59 67958ч 12м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇩Джакарты63 45250ч 35м (⇵2)
10.02.2021из 🇮🇩Бали67 80858ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)73 07433ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод76 51251ч 35м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Владивостока85 84638ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇺Гаваны154 59619ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кингстона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бостон, Канкун, Форт-Лодердейл и Гавана

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кингстона