Всё о Спаниш-Тауне

Полезная информация о Спаниш-Тауне

Что нужно знать о Спаниш-Тауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Спаниш-Тауне
22:5051
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇲 Ямайка
Название городаСпаниш-Таун
По-английскиSpanish Town
Столица регионаСпаниш-Таун является столицей региона
Население города145 018 чел.
Часовой поясAmerica/Jamaica
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Спаниш-Таун на карте