Полезная информация о Спаниш-Тауне
Что нужно знать о Спаниш-Тауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Спаниш-Тауне
22:5051
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇲 Ямайка
|Название города
|Спаниш-Таун
|По-английски
|Spanish Town
|Столица региона
|Спаниш-Таун является столицей региона
|Население города
|145 018 чел.
|Часовой пояс
|America/Jamaica
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря