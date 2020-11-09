Как добраться до Акиты на самолёте

В Аките 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Akita Airport» вам не избежать

Список аэропортов Акиты

Акита AXT Akita Airport

Самые дешёвые билеты в Акиту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇯🇵 Токио 8 470 1ч 5м из 🇯🇵 Саппоро 8 972 1ч 10м из 🇷🇺 Москвы 86 036 56ч 25м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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