Как добраться до Фукуоки на самолёте
В Фукуоке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fukuoka Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фукуоки
- Фукуока FUKFukuoka Airport
Самые дешёвые билеты в Фукуоку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.01.2021
|из 🇯🇵Окинавы
|3 222
|1ч 45м
|06.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|3 519
|1ч 20м
|25.11.2020
|из 🇯🇵Нагои
|3 877
|1ч 35м
|25.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|4 165
|2ч 20м
|29.11.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|4 508
|2ч 45м
|11.11.2020
|из 🇯🇵Фукуэ
|6 423
|40м
|11.11.2020
|из 🇯🇵Сендая
|8 531
|2ч 15м
|09.11.2020
|из 🇯🇵Ибараков
|8 952
|2ч 5м
|15.10.2020
|из 🇯🇵Цусимы
|9 229
|35м
|09.11.2020
|из 🇯🇵Миякодзимы
|9 766
|17ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇯🇵Сидзуоки
|9 769
|22ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из Сеула
|10 603
|15ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из Тэгу
|11 869
|8ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из Пусана
|11 921
|55м
|30.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|13 691
|20ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Комацу
|14 806
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇯🇵Мацумото
|16 483
|1ч 50м
|28.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|20 582
|48ч 20м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|23 458
|34ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|23 918
|23ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|23 959
|10ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|24 696
|24ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|26 188
|43ч 20м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|28 909
|28ч 50м (⇵1)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|33 867
|37ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|38 148
|19ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|38 148
|21ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Даляни
|38 181
|33ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|38 186
|19ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|48 288
|33ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|52 592
|28ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇺Аделаиды
|55 081
|27ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|73 100
|52ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|76 396
|31ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇲Янгона
|99 746
|19ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|100 278
|42ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фукуоки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фукуоки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ханой, Лос-Анджелес, Нагоя, Окинава и Осака
- 25.02.202111.03.2021
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