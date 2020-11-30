Как добраться до Хакодате на самолёте

В Хакодате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hakodate Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хакодате

Хакодате HKD Hakodate Airport

Самые дешёвые билеты в Хакодате из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇯🇵 Осаки 8 448 1ч 35м из 🇯🇵 Токио 9 257 1ч 20м * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Хакодате

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хакодате, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Токио

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