Летим в Хиросиму

Как добраться до Хиросимы на самолёте

В Хиросиме 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hiroshima Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хиросимы

  1. Хиросима HIJ
    Hiroshima Airport
  2. Hiroshima West HIWне гражданский
    Hiroshima West

Самые дешёвые билеты в Хиросиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇯🇵Токио5 5441ч 40м
10.12.2020из 🇯🇵Саппоро7 9822ч 15м
28.12.2020из 🇯🇵Сендая8 9171ч 45м
07.11.2020из 🇻🇳Хошимина42 85232ч (⇵2)
19.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу51 54938ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хиросимы