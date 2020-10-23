Как добраться до Хиросимы на самолёте
В Хиросиме 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hiroshima Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хиросимы
- Хиросима HIJHiroshima Airport
- Hiroshima West HIWне гражданскийHiroshima West
Самые дешёвые билеты в Хиросиму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|5 544
|1ч 40м
|10.12.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|7 982
|2ч 15м
|28.12.2020
|из 🇯🇵Сендая
|8 917
|1ч 45м
|07.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|42 852
|32ч (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|51 549
|38ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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