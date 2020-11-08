Как добраться до Ивакуни на самолёте

В Ивакуни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iwakuni Kintaikyo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ивакуни

Ивакуни IWK Iwakuni Kintaikyo Airport

Самые дешёвые билеты в Ивакуни из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇯🇵 Токио 8 492 1ч 45м * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Ивакуни

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