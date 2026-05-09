Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
23 сен в 10:30
24 сен в 10:30
$310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
13 июн в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Почувствовать дух древней столицы без суеты
Начало: На станции Кита-Камакура
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
$578 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
редкие места
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Н
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с ней проходим все туристические места НЕ туристическими маршрутами, очень комфортно, познавательно и красиво. побывали даже на побережье Тихого океана 💖
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Н
C помощью Оксаны раскрыли для себя этот замечательный город. Оксана показала нам не только знаковые туристические места, но и провела
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Огромное спасибо, Оксане! Мы брали у неё 3 экскурсии и все три были замечательными! Мы попросили Оксану немного скорректировать программу
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Е
Побывали на экскурсии по Камакуре с друзьями. Всем оооочень понравилось! Оксана - очень контактный и интересный человек, приятный собеседник, которого
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Т
Рекомендую Оксану как потрясающего гида, рассказчика, проводника в культуру, традиции и повседневность Японии!
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
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K
Шикарная экскурсия по прекрасной Камакуре! Огромная благодарность Оксане за очень интересное и познавательное общение!!!
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В
Супер интересно было. Отличный гид! Большое спасибо 😊
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В
Огромное спасибо Оксане за экскурсию в Камакуру!!! Было невероятно интересно, познавательно и не скучно. Вся наша мини-группа была в восторге.
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I
Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
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Всего 10 отзывов в Камакуре в категории "Комати-дори"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Комати-дори»
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Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2026
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