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Комати-дори – экскурсии в Камакуре

Найдено 4 экскурсии в категории «Комати-дори» в Камакуре на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
23 сен в 10:30
24 сен в 10:30
$310 за всё до 5 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
13 июн в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Почувствовать дух древней столицы без суеты
Начало: На станции Кита-Камакура
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
$578 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Вадим
Атмосферная Камакура - место силы японцев
редкие места
редкие места
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Н
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с ней проходим все туристические места НЕ туристическими маршрутами, очень комфортно, познавательно и красиво. побывали даже на побережье Тихого океана 💖
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с
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Н
Атмосферная Камакура - место силы японцев
C помощью Оксаны раскрыли для себя этот замечательный город. Оксана показала нам не только знаковые туристические места, но и провела
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по скрытым храмам. Экскурсия была очень интересной. Закончили визитом к Тихому океану, а затем прокатились на историчкеском поезде. Рекомендую Оксану и город Камакуру!

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Марина
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Огромное спасибо, Оксане! Мы брали у неё 3 экскурсии и все три были замечательными! Мы попросили Оксану немного скорректировать программу
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этой экскурсии, что она любезно сделала, и мы провели прекрасный день в Камакуре! Увидели не только то, что было а программе, но гораздо больше! Оксана прекрасный рассказчик и очень образованный человек! Это был наш первый визит в Японию, и Оксана показала нам эту страну с трёх совершенно разных сторон! Экскурсию в Камакуру рекомендую! Оксана, как гид и человек, выше всяких похвал! Еще раз, огромное спасибо! Надеюсь, что встретимся в следующий приезд!

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Е
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Побывали на экскурсии по Камакуре с друзьями. Всем оооочень понравилось! Оксана - очень контактный и интересный человек, приятный собеседник, которого
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легко слушать. Маршрут интересный - есть не самые раскрученные места, а для своих, как местных. На самом деле это очень ценно, ведь в популярные места можно добраться и самим, а вот скрытые жемчужинки найти сложнее. А Оксана нам их открыла, ей удалось передать атмосферность места.
До поездки все время на связи, что тоже важно. Учитывала все наши пожелания по ходу экскурсии. Один из лучших наших дней в поездке!

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Т
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Рекомендую Оксану как потрясающего гида, рассказчика, проводника в культуру, традиции и повседневность Японии!
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
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с историей Японии. Сам по себе город крайне уютный, идеален для долгих пеших прогулок, как нельзя лучше дает представление о живой Японии.
Спасибо большое Оксане!

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K
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Шикарная экскурсия по прекрасной Камакуре! Огромная благодарность Оксане за очень интересное и познавательное общение!!!
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В
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Супер интересно было. Отличный гид! Большое спасибо 😊
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В
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Огромное спасибо Оксане за экскурсию в Камакуру!!! Было невероятно интересно, познавательно и не скучно. Вся наша мини-группа была в восторге.
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Оксана выбрала идеальное место для нашего обеда со свежайшими морепродуктами. Ориентировалась на наши пожелания и отвезла нас на океан. Большое впечатления также произвели храмы и большой Будда (оказывается, можно посмотреть, какой он изнутри). Мы попали как раз в сезон гортензий и храм с гортензиями был прекрасен! Экскурсия очень грамотно составлена, ничего лишнего. Оксана терпеливо прошла с нами улицу с магазинами, ожидая пока мы не купим очередного зайчика в качестве гостинца. Но мы успели все и даже больше! В качестве однодневной поездки из Токио - отлично! Рекомендуем всем!!!

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I
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
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- древние храмы, святилища в горных гротах, тихие улочки и старая железная дорога, идущая вдоль берега океана. При этом добраться туда можно за час на JR при помощи обычной IC карты (например SUICA). Конечно же, всё это привлекает как самих японцев, так и множество туристов, но благодаря Оксане опыт нахождения в толпе туристов удалось свести к минимуму - она мастерски вела нас от одной достопримечательности к другой тихими улочками в обход людных мест, рассказывая легенды и предания древней Японии, и показала несколько храмов, где почти не было туристов, а в одном уединенном святилище вообще почти не было даже самих японцев, и его посещение оставило у нас, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.

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Всего 10 отзывов в Камакуре в категории "Комати-дори"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Комати-дори»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Атмосферная Камакура - место силы японцев;
  2. Камакура: по следам самураев и буддийских монахов;
  3. Камакура: всё, что должен увидеть каждый;
  4. Камакура: один день - тысяча лет.
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2026
Сейчас в Камакуре в категории "Комати-дори" можно забронировать 4 экскурсии от 257 до 578. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Камакуре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Комати-дори», 10 ⭐ отзывов, цены от $257. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август