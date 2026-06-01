Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
1 июл в 09:00
15 июл в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
23 сен в 10:30
24 сен в 10:30
$310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: всё, что должен увидеть каждый
Почувствовать дух древней столицы без суеты
Начало: На станции Кита-Камакура
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
очень интересная и позновательная экскурсия. Узнали много нового про Японию, историю и традиции этой замечательной страны. Аэлите огромное спасибо за содержание и терпение (не очень организованным туристам).
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редкие места
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Н
Благодарим Оксану за очередную, не туристическую экскурсию! второй год подряд обращаемся к услугам Оксаны, поскольку с ней проходим все туристические места НЕ туристическими маршрутами, очень комфортно, познавательно и красиво. побывали даже на побережье Тихого океана 💖
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Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
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Н
C помощью Оксаны раскрыли для себя этот замечательный город. Оксана показала нам не только знаковые туристические места, но и провела
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Огромное спасибо, Оксане! Мы брали у неё 3 экскурсии и все три были замечательными! Мы попросили Оксану немного скорректировать программу
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Огромное спасибо Аэлите за чудесный день. Очень интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный человек! Рекомендую!
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Е
Отличная экскурсия! погружение полное и в культуру, и в историю, и в настоящее Японии. Превзошло все наши ожидания! Огромное спасибо!
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Е
Побывали на экскурсии по Камакуре с друзьями. Всем оооочень понравилось! Оксана - очень контактный и интересный человек, приятный собеседник, которого
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Т
Рекомендую Оксану как потрясающего гида, рассказчика, проводника в культуру, традиции и повседневность Японии!
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
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Всего 19 отзывов в Камакуре в категории "Вакамия-Одзи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Вакамия-Одзи»
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