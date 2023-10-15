Сиракава-го в префектуре Гифу хороша в любое время года. Вы насладитесь атмосферой провинциальной Японии, где гармонично соседствуют старинные постройки, волшебная природа и традиционный быт. Зайдёте в синтоистский храм и дом-музей, полюбуетесь горами со смотровой площадки и узнаете, как жителям удаётся сохранять исторический облик деревни.

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Описание

Что вас ожидает

Подвесной мост через реку Сё

Отсюда начинается наше путешествие по деревне Сиракава-го. Я расскажу, как изменилась Япония с началом индустриализации и почему затерянная в горах деревушка объявлена ЮНЕСКО мировым культурным наследием.

Аутентичные улицы Сиракава-го

Вы полюбуетесь пряничными домиками с тростниковыми крышами, зимой увидите утопающие в снегу сказочные улицы, а летом — ярко-зелёные рисовые поля. Услышите о местных ремёслах и узнаете, как жителям удаётся сохранять вековые традиции и облик деревни.

Деревенский синтоисткий храм, посвящённый богу войны Хатиман

Я расскажу о символике каменных львов, охраняющих вход в храм, и рисовой верёвке. Покажу дощечки с просьбами богам, ворота тории и другие атрибуты религии синто. А ещё открою секрет, почему с недавних пор Сиракава-го стала местом паломничества фанатов аниме.

Внутреннее устройство японского дома — дом-музей Вада

Оказавшись внутри дома, вы узнаете, как устроен быт японцев, что служит домашним декором, где вся мебель и какое производство скрывалось раньше на мансардных этажах.

Смотровая площадка

С неё вам откроется потрясающий вид на деревню и окрестные горы.

Организационные детали

Как добраться до Сиракава-го

На автобусе от вокзала Канадзава — 25 евро/чел. туда и обратно. Билеты нужно бронировать заранее, особенно в сезон. Помогу с бронированием при необходимости. JR pass не действителен. Время в пути — 1 час 30 минут.

На заказном транспорте с водителем — от 250 евро/авто. Время в пути — 1 час 10 минут. Для больших групп цена аренды выше, детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

Входные билеты в дом-музей Вада — 3 евро/чел.

Обед — в среднем 12–30 евро/чел. В ресторанах Сиракава-го подают местную говядину, соленья и овощи. Лучше бронировать заранее — я знаю самые гостеприимные места и помогу с бронированием.

Дополнительная сезонная услуга

Если вы заказываете экскурсию на авто, то только в период с июня по октябрь туда или обратно (один из отрезков пути) можно проехать через Геопарк Хакусан-Тэдори по живописной горной дороге Hakusan Shirakawa-go White Road. Здесь вы полюбуетесь головокружительными видами на горы и водопады, по желанию искупаетесь в диких природных термальных источниках. А если повезёт, встретите японских макак в естественной среде обитания.