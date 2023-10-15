Побывать в храме синтоистов и узнать, почему в японском доме нет мебели
Вы насладитесь атмосферой провинциальной Японии, где гармонично соседствуют старинные постройки, волшебная природа и традиционный быт.
Зайдёте в синтоистский храм и дом-музей, полюбуетесь горами со смотровой площадки и узнаете, как жителям удаётся сохранять исторический облик деревни.
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Описание
Что вас ожидает
Подвесной мост через реку Сё
Отсюда начинается наше путешествие по деревне Сиракава-го. Я расскажу, как изменилась Япония с началом индустриализации и почему затерянная в горах деревушка объявлена ЮНЕСКО мировым культурным наследием.
Аутентичные улицы Сиракава-го
Вы полюбуетесь пряничными домиками с тростниковыми крышами, зимой увидите утопающие в снегу сказочные улицы, а летом — ярко-зелёные рисовые поля. Услышите о местных ремёслах и узнаете, как жителям удаётся сохранять вековые традиции и облик деревни.
Деревенский синтоисткий храм, посвящённый богу войны Хатиман
Я расскажу о символике каменных львов, охраняющих вход в храм, и рисовой верёвке. Покажу дощечки с просьбами богам, ворота тории и другие атрибуты религии синто. А ещё открою секрет, почему с недавних пор Сиракава-го стала местом паломничества фанатов аниме.
Внутреннее устройство японского дома — дом-музей Вада
Оказавшись внутри дома, вы узнаете, как устроен быт японцев, что служит домашним декором, где вся мебель и какое производство скрывалось раньше на мансардных этажах.
Смотровая площадка
С неё вам откроется потрясающий вид на деревню и окрестные горы.
Организационные детали
Как добраться до Сиракава-го
- На автобусе от вокзала Канадзава — 25 евро/чел. туда и обратно. Билеты нужно бронировать заранее, особенно в сезон. Помогу с бронированием при необходимости. JR pass не действителен. Время в пути — 1 час 30 минут.
- На заказном транспорте с водителем — от 250 евро/авто. Время в пути — 1 час 10 минут. Для больших групп цена аренды выше, детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в дом-музей Вада — 3 евро/чел.
- Обед — в среднем 12–30 евро/чел. В ресторанах Сиракава-го подают местную говядину, соленья и овощи. Лучше бронировать заранее — я знаю самые гостеприимные места и помогу с бронированием.
Дополнительная сезонная услуга
Если вы заказываете экскурсию на авто, то только в период с июня по октябрь туда или обратно (один из отрезков пути) можно проехать через Геопарк Хакусан-Тэдори по живописной горной дороге Hakusan Shirakawa-go White Road. Здесь вы полюбуетесь головокружительными видами на горы и водопады, по желанию искупаетесь в диких природных термальных источниках. А если повезёт, встретите японских макак в естественной среде обитания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.