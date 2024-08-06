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сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!