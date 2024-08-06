10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
11 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
11 авг в 08:30
27 авг в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 августа 2024Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
- NNailia29 июля 2024Очень понравился Удзи!!!!! Я так сомневалась- стоит ли туда ехать… Однозначно советую👌!!!!! Олени Нары- отдельный «зоопарк»)))- очень мило!!! Храм Большого Будды впечатляет размерами конечно!!! Ваня-
- ВВиталий3 июля 2024Прекрасная экскурсия! Иван оказался очень эрудированным и талантливым рассказчиком. Он сумел преподнести информацию легко и с прекрасным чувством юмора. Маршрут
- ВВиктория16 апреля 202415 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
- ССветлана27 марта 2024Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Что ещё посмотреть»
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