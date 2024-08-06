Что ещё посмотреть – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Киото на русском языке, цены от $437. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
11 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
Самураи против ниндзя
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
11 авг в 08:30
27 авг в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
Духовная столица - Киото
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$437 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 августа 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
  • N
    Nailia
    29 июля 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Очень понравился Удзи!!!!! Я так сомневалась- стоит ли туда ехать… Однозначно советую👌!!!!! Олени Нары- отдельный «зоопарк»)))- очень мило!!! Храм Большого Будды впечатляет размерами конечно!!! Ваня-
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    молодой начинающий гид,- отличный собеседник, 100% старающийся для вас! Обед в японском ресторане- доме - был прекрасен! Очень аутентично! Спасибо большое! Желаю успехов и хороших туристов). Рекомендую!!!

  • В
    Виталий
    3 июля 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Прекрасная экскурсия! Иван оказался очень эрудированным и талантливым рассказчиком. Он сумел преподнести информацию легко и с прекрасным чувством юмора. Маршрут
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    был подобран очень удачно как для моей 74 летней мамы, так и для 23-летнего сына. Городки Уджи и Нара очень живописны, с прекрасной историей, которую Ваня сумел очень оригинально раскрыть. Ну а от пятнистых оленей в Наре невозможно было оторваться. Вобщем очень рекомендую!

  • В
    Виктория
    16 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    15 апреля 2024 года весь день нашим гидом был Иван. Компания - 5 взрослых. Мы попросили немного изменить программу и
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    сделать нам экскурсию в Нару и в замок в Осаке. Иван учел все наши пожелания, специально для нас арендовал большую машину, приехал вовремя и взял запас воды для всех. Рассказывал интересно, легко, не грузил датами и историческими деталями. Много рассказывал про современную жизнь Японии и японцев, что нам было особенно интересно. Иван давно женат на японке, поэтому культуру, особенности, менталитет знает не из учебников истории, а из реальной жизни. Везде сопровождал нас, помогал сделать заказ в ресторане, переводил, поддерживая все рассказы хорошим чувством юмора:-) После экскурсии я спросила у всех участников группы, как им экскурсовод - и все сказали, что понравился. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Самураи против ниндзя
    Мы были с Иваном на экскурсии «Самураи против ниндзя». Дети (9 и 6 лет) были в восторге, взрослым тоже было
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    очень интересно. Было много интерактивных моментов (можно было полазить по дому ниндзя в поисках секретных ловушек, покидать сюрикены) поэтому время пролетело незаметно и дети даже расстроились, когда экскурсия закончилась. Иван - хороший гид, обладающий знаниями по теме, а также просто приятный молодой человек, с которым нам было комфортно. Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Самураи против ниндзя
    Благодарю Ивана за потрясающую экскурсию. Хотя нам и не повезло с погодой - было дождливо и реально прохладно, это никак
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    не повлияло на впечатления: Иван забронировал для нас вкусный ресторан, учел все наши пожелания, отвез и привез на своей машине, что не маловажно, ведь это гораздо удобнее такси. Сама экскурсия была очень интересная, помимо этого Иван ответил на множество вопросов о Японцах, их культуре и поведении -было очень комфортно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
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  3. Духовная столица - Киото
Сколько стоит экскурсия по Киото в августе 2024
Сейчас в Киото в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 437 до 504. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 9 ⭐ отзывов, цены от $437. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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