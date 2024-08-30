А Антонина Киото - погружение в истинную Японию Прекрасный экскурсовод и рассказчик

Е Екатерина Киото - погружение в истинную Японию Мария прекрасный человек, хорошо знает Японию и с точки зрения истории, и с точки зрения обычной жизни. Яркая, веселая, очень внимательная девушка. Прислушивалась ко всем пожеланиям. Шикарный автомобиль. Отлично провели время! Спасибо!

О Ольга Духовная столица - Киото Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.

Н Никита Киото - погружение в истинную Японию Киото, безусловно, алмаз в ряду туристических достопримечательностей Японии. Мария своей экскурсией огранила этот алмаз, превратив в бриллиант.