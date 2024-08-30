На Рождество – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Киото на русском языке, цены от $437. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Киото - погружение в истинную Японию
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Киото - погружение в истинную Японию
Прогулка по Киото: от золотого павильона храма Кинкаку-дзи до сада камней Рёандзи. Окунитесь в атмосферу прошлого и философию дзен-буддизма
Завтра в 08:00
12 сен в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Пешая
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$437 за всё до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Завтра в 13:00
12 сен в 09:00
$437 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    30 августа 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Прекрасный экскурсовод и рассказчик
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Мария прекрасный человек, хорошо знает Японию и с точки зрения истории, и с точки зрения обычной жизни. Яркая, веселая, очень внимательная девушка. Прислушивалась ко всем пожеланиям. Шикарный автомобиль. Отлично провели время! Спасибо!
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Духовная столица - Киото
    Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
    Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до иСпасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и
  • Н
    Никита
    15 июля 2024
    Киото - погружение в истинную Японию
    Киото, безусловно, алмаз в ряду туристических достопримечательностей Японии. Мария своей экскурсией огранила этот алмаз, превратив в бриллиант.
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Киото - культурное сердце Японии
    Прекрасная экскурсия с Владиславом! Он учёл все наши пожелания и экскурсия была замечательная! Были идеально подобранны места, чтобы интересно было мне и моей дочке. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
Сейчас в Киото в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 437 до 449. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 18 ⭐ отзывов, цены от $437. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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