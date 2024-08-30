7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКиото - погружение в истинную Японию
Прогулка по Киото: от золотого павильона храма Кинкаку-дзи до сада камней Рёандзи. Окунитесь в атмосферу прошлого и философию дзен-буддизма
Завтра в 08:00
12 сен в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$437 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Завтра в 13:00
12 сен в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина30 августа 2024Прекрасный экскурсовод и рассказчик
- ЕЕкатерина25 августа 2024Мария прекрасный человек, хорошо знает Японию и с точки зрения истории, и с точки зрения обычной жизни. Яркая, веселая, очень внимательная девушка. Прислушивалась ко всем пожеланиям. Шикарный автомобиль. Отлично провели время! Спасибо!
- ООльга23 августа 2024Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
- ННикита15 июля 2024Киото, безусловно, алмаз в ряду туристических достопримечательностей Японии. Мария своей экскурсией огранила этот алмаз, превратив в бриллиант.
- ЕЕлена12 июля 2024Прекрасная экскурсия с Владиславом! Он учёл все наши пожелания и экскурсия была замечательная! Были идеально подобранны места, чтобы интересно было мне и моей дочке. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2024
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