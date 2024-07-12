7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
26 авг в 10:30
27 авг в 10:30
$420 за всё до 5 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$437 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Завтра в 09:30
7 авг в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2024Прекрасная экскурсия с Владиславом! Он учёл все наши пожелания и экскурсия была замечательная! Были идеально подобранны места, чтобы интересно было мне и моей дочке. Очень рекомендую!
- EElena10 мая 2024Спасибо огромное Галине от всей нашей компании. С огромным удовольствием погуляли с ней по Киото. Галя чудесно владеет информацией, как
- ИИрина6 мая 2024Галина чудесный гид, прекрасный человек, это чувствуется сразу. Галина впитала японскую культуру, как нам показалось, всем сердцем. Программа предусматривает переезды
- ДДарья5 мая 2024Прекрасная экскурсия, на одном дыхании. Галина очень интересная и тактичная женщина, с которой крайне приятно провести весь день. Очень грамотный маршрут и чудесный рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Все»
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