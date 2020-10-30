Как добраться до Комацу на самолёте
В Комацу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Komatsu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Комацу
- Коматсу KMQKomatsu Airport
Самые дешёвые билеты в Комацу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|5 674
|1ч 5м
|29.11.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|11 307
|9ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|17 651
|10ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро
|35 696
|22ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|43 382
|45ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|44 717
|34ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Комацу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Комацу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сеул
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