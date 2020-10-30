Летим в Комацу

Как добраться до Комацу на самолёте

В Комацу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Komatsu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Комацу

  1. Коматсу KMQ
    Komatsu Airport

Самые дешёвые билеты в Комацу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇯🇵Токио5 6741ч 5м
29.11.2020из 🇯🇵Саппоро11 307 (⇵1)
13.10.2020из 🇯🇵Фукуоки17 65110ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро35 69622ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Шанхая43 38245ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Далласа44 71734ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Комацу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Сеул

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Комацу