Как добраться до Кумамото на самолёте
В Кумамото 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kumamoto Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кумамото
- Кумамото KMJKumamoto Airport
Самые дешёвые билеты в Кумамото из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|6 389
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|10 523
|1ч 10м
|26.12.2020
|из 🇯🇵Аомори
|16 331
|17ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|35 105
|28ч 50м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇦🇲Еревана
|57 092
|59ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кумамото
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кумамото, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лос-Анджелес и Токио
- 01.02.202110.02.2021
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