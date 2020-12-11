Как добраться до Миядзаков на самолёте
В Миядзаках 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Miyazaki Airport» вам не избежать
Список аэропортов Миядзаков
- Миядзаки KMIMiyazaki Airport
Самые дешёвые билеты в Миядзаки из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|4 235
|2ч
|27.11.2020
|из 🇯🇵Кагосимы
|9 013
|4ч 45м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇯🇵Комацу
|12 271
|25ч 40м (⇵1)
|07.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 841
|36ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Миядзаков
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Миядзаков, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Бали, Фукуока, Осака и Саппоро
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону