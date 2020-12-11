Летим в Миядзаки

Как добраться до Миядзаков на самолёте

В Миядзаках 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Miyazaki Airport» вам не избежать

Список аэропортов Миядзаков

  1. Миядзаки KMI
    Miyazaki Airport

Самые дешёвые билеты в Миядзаки из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.12.2020из 🇯🇵Токио4 235
27.11.2020из 🇯🇵Кагосимы9 0134ч 45м (⇵1)
28.11.2020из 🇯🇵Комацу12 27125ч 40м (⇵1)
07.02.2021из 🇷🇺Москвы28 84136ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Миядзаков, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Бали, Фукуока, Осака и Саппоро

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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