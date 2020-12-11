Как добраться до Миядзаков на самолёте

В Миядзаках 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Miyazaki Airport» вам не избежать

Список аэропортов Миядзаков

Миядзаки KMI Miyazaki Airport

Самые дешёвые билеты в Миядзаки из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇯🇵 Токио 4 235 2ч из 🇯🇵 Кагосимы 9 013 4ч 45м (⇵1) из 🇯🇵 Комацу 12 271 25ч 40м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 28 841 36ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Миядзаков

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Миядзаков, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Бали, Фукуока, Осака и Саппоро

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