Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
Нара: олени, древние храмы и завод саке
Вас ждёт незабываемая прогулка по Наре: олени, бронзовый Будда, фонари Касуга-Тайся и дегустация саке на семейной винокурне
9 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
$475 за всё до 6 чел.
