Как добраться до Окаямы на самолёте

В Окаяме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Okayama Airport» вам не избежать

Список аэропортов Окаямы

Окаяма OKJ Okayama Airport

Самые дешёвые билеты в Окаяму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇳 Шанхая 42 113 42ч 25м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Окаямы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Окаямы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окинава и Токио

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце