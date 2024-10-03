8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
3 ноя в 08:00
21 ноя в 08:30
$580 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
3 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
$587 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава. Сюри. Рюкю
История маленького островного королевства, старинный уклад его жизни и отличия от традиций Японии
3 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 октября 2024Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
- ННиколай6 сентября 2024Невозможно передать словами наше восхищение гидом Анастасией. С первой минуты встречи мы влюбились в эту приятную, располагающую к себе женщину.
- ААнна9 августа 2024Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
- ЕЕлена7 июля 2024Мы были на экскурсии с Анастасией с двумя подростками, нам всем всё очень понравилось. Мы узнали много интересных фактов не
- ММарк5 июля 2024Уже отчаялись и были максимально близки к тому чтобы НЕ повстречать грамотного и профессионального гида в рамках нашего почти 3х
- ZZemfira23 марта 2024День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
- ЛЛиля16 марта 2024Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
- ВВиталий23 сентября 2018Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
- ВВладимир8 ноября 2017Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «На Рождество»
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