На Рождество – экскурсии в Окинаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Окинаве на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Окинава: 5 звезд острова
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
3 ноя в 08:00
21 ноя в 08:30
$580 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Получить объёмное представление об истории, культуре и природе самобытного острова
3 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
$587 за всё до 4 чел.
Окинава. Сюри. Рюкю
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава. Сюри. Рюкю
История маленького островного королевства, старинный уклад его жизни и отличия от традиций Японии
3 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 октября 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
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    маршрут, интересный рассказ и мои пожелания. Получилось очень здорово, буду рада вернуться в Японию еще раз и на Окинаву тоже, есть что досмотреть😉

  • Н
    Николай
    6 сентября 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Невозможно передать словами наше восхищение гидом Анастасией. С первой минуты встречи мы влюбились в эту приятную, располагающую к себе женщину.
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    Выслушав наши пожелания и вопросы, Анастасия построила свой рассказ и наш маршрут таким образом, что нам удалось за время экскурсии не только максимально узнать историю, традиции и некоторые неизвестные,полагаю никому, моменты и нюансы в истории Японии и Окинавы, но и понять привычки и особенности японцев и окинавцев. Вовлеченность Анастасии в свое дело, эрудированность, умение выслушать и заинтересовать настолько поразила всю нашу группу, что хочется обязательно воспользоваться рекомендациями Анастасии относительно всей Японии и обратиться к этому замечательному человеку для получения новых, приятных и познавательных впечатлений.

  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей. Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
  • Е
    Елена
    7 июля 2024
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Мы были на экскурсии с Анастасией с двумя подростками, нам всем всё очень понравилось. Мы узнали много интересных фактов не
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    только о замке Сюри, но и в целом об истории и укладе жизни острова. Было очень интересно, мы получили огромное удовольствие! Очень рекомендуем экскурсию с Анастасией!

  • М
    Марк
    5 июля 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Уже отчаялись и были максимально близки к тому чтобы НЕ повстречать грамотного и профессионального гида в рамках нашего почти 3х
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    недельного тура по Японии, но к счастью в нашем последнем пункте назначения- Окинаве, «рекомендации» в 5* на трипстере по экскурсиям Анастасии оказались наконец максимально объективными. Знание материла с соответствующим образованием, грамотная речь, ну и просто по человечески приятный в общении человек… Также по рассказам Анастасии она 2 недели живет на Окинаве, 2- в Токио. Если вы планируете экскурсию в Токио, настоятельно рекомендую также обращаться к ней, уверен лучше специалиста будет найти сложно.

  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасиеи - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обешано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
  • Л
    Лиля
    16 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
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    маршрут в зависимости от наших вкусов. Мы посетили прекрасный Ботанический сад, королевский дворец, получили представление об истории и культуре Окинавы. Очень рекомендуем!

    Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможноЗамечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно
  • В
    Виталий
    23 сентября 2018
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Прекрасно провели время. Спокойно, неспешно, но без остановок. Анастасия любит и знает свой)) остров. Узнали такие места и подробности, которые самостоятельно наврядли бы нашли. Рекомендуем.
  • В
    Владимир
    8 ноября 2017
    Окинава. Сюри. Рюкю
    Посетили экскурсию в замок Сюри на Окинаве. Очень познавательной и интересно, гид встретил у входа и далее был интересный рассказ с погружением в прошлое! После экскурсии гид довез нас до ближайшей станции монорельса! За что отдельное мерси!

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в октябре 2024
Сейчас в Окинаве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 587. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 18 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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