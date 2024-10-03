читать дальше

Выслушав наши пожелания и вопросы, Анастасия построила свой рассказ и наш маршрут таким образом, что нам удалось за время экскурсии не только максимально узнать историю, традиции и некоторые неизвестные,полагаю никому, моменты и нюансы в истории Японии и Окинавы, но и понять привычки и особенности японцев и окинавцев. Вовлеченность Анастасии в свое дело, эрудированность, умение выслушать и заинтересовать настолько поразила всю нашу группу, что хочется обязательно воспользоваться рекомендациями Анастасии относительно всей Японии и обратиться к этому замечательному человеку для получения новых, приятных и познавательных впечатлений.