Как добраться до Окусири на самолёте

В Окусири 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Okushiri Airport» вам не избежать

Список аэропортов Окусири

Окусири OIR Okushiri Airport

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце