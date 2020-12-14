Как добраться до Осаки на самолёте
В Осаке 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Осаки
- Кобе UKBKobe Airport
- Итами ITMItami Airport
- Кансай KIXKansai International Airport
Самые дешёвые билеты в Осаку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.12.2020
|из Чеджу
|2 384
|1ч 40м
|10.06.2021
|из 🇵🇭Манилы
|2 581
|4ч 10м
|24.02.2021
|из Тэгу
|2 757
|1ч 30м
|13.12.2020
|из 🇯🇵Сендая
|2 803
|1ч 30м
|07.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|3 184
|1ч 50м
|05.01.2021
|из 🇯🇵Ниигаты
|3 705
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|3 968
|1ч 10м
|08.02.2021
|из Сеула
|4 056
|22ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Окинавы
|4 299
|1ч 55м
|30.12.2020
|из 🇯🇵Миядзаков
|4 657
|1ч 5м
|31.10.2020
|из 🇯🇵Исигаков
|5 651
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|6 601
|3ч
|17.10.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|6 788
|2ч
|09.08.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|7 434
|16ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из Пусана
|7 888
|1ч 25м
|04.12.2020
|из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро
|8 444
|17ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇯🇵Хакодате
|8 448
|1ч 50м
|30.11.2020
|из 🇯🇵Миякодзимы
|9 062
|2ч 5м
|16.10.2020
|из 🇯🇵Нагасаков
|10 772
|1ч 5м
|09.11.2020
|из 🇯🇵Меманбетсу
|10 875
|10ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|11 950
|10ч 40м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|12 810
|14ч (⇵1)
|19.04.2021
|из 🇹🇭Чиангмая
|13 575
|14ч 35м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|13 795
|21ч 5м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|14 893
|10ч 35м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇨🇳Чунцина
|15 137
|6ч 55м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|16 225
|32ч 50м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|17 180
|17ч 35м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇦🇪Дубая
|17 242
|16ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|19 253
|6ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇵🇭Себу
|20 343
|25ч 10м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|23 532
|13ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇲🇲Янгона
|23 550
|18ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|24 238
|12ч 25м (⇵1)
|31.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|26 192
|34ч 35м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 598
|35ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|28 031
|13ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|28 941
|15ч 30м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇵🇰Карачей
|29 711
|41ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|29 747
|44ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из Макао
|30 087
|7ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|31 417
|44ч 40м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|33 993
|37ч 35м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇮🇹Венеции
|34 085
|42ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|34 182
|25ч 10м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|35 781
|31ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|35 792
|22ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|35 865
|37ч 5м (⇵2)
|18.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|37 242
|31ч (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Уфы
|38 623
|26ч 55м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|41 292
|21ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|42 872
|48ч 15м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|44 738
|33ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|46 603
|43ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|47 341
|46ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|47 552
|20ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|47 898
|55ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|48 011
|46ч 30м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|48 055
|36ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|49 330
|53ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|49 504
|31ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|49 598
|40ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|49 786
|48ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|50 070
|42ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|51 368
|38ч 15м (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇷🇺Братска
|53 332
|45ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|54 866
|52ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|55 884
|45ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|57 422
|57ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|58 745
|37ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|58 810
|47ч 40м (⇵2)
|19.06.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|59 944
|44ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|61 051
|45ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|62 947
|32ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇺Кэрнса
|64 188
|37ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|71 310
|43ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|73 592
|41ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|81 422
|38ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|99 647
|48ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|551 071
|38ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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