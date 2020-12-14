Как добраться до Осаки на самолёте

В Осаке 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Осаки

Кобе UKB Kobe Airport Итами ITM Itami Airport Кансай KIX Kansai International Airport

Самые дешёвые билеты в Осаку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Осаки

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Осаки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Фукуока, Ханой, Исигаки и Манила

Авиакомпании которые летают из аэропортов Осаки