Летим в Осаку

Как добраться до Осаки на самолёте

В Осаке 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Осаки

  1. Кобе UKB
    Kobe Airport
  2. Итами ITM
    Itami Airport
  3. Кансай KIX
    Kansai International Airport

Самые дешёвые билеты в Осаку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.12.2020из Чеджу2 3841ч 40м
10.06.2021из 🇵🇭Манилы2 5814ч 10м
24.02.2021из Тэгу2 7571ч 30м
13.12.2020из 🇯🇵Сендая2 8031ч 30м
07.12.2020из 🇯🇵Токио3 1841ч 50м
05.01.2021из 🇯🇵Ниигаты3 7051ч 30м
08.11.2020из 🇯🇵Фукуоки3 9681ч 10м
08.02.2021из Сеула4 05622ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇯🇵Окинавы4 2991ч 55м
30.12.2020из 🇯🇵Миядзаков4 6571ч 5м
31.10.2020из 🇯🇵Исигаков5 6512ч 10м
18.10.2020из 🇹🇼Гаосюн6 601
17.10.2020из 🇯🇵Саппоро6 788
09.08.2021из 🇹🇼Тайбэй7 43416ч 50м (⇵1)
27.10.2020из Пусана7 8881ч 25м
04.12.2020из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро8 44417ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇯🇵Хакодате8 4481ч 50м
30.11.2020из 🇯🇵Миякодзимы9 0622ч 5м
16.10.2020из 🇯🇵Нагасаков10 7721ч 5м
09.11.2020из 🇯🇵Меманбетсу10 87510ч 30м (⇵1)
01.03.2021из 🇨🇳Шанхая11 95010ч 40м (⇵1)
06.01.2021из 🇹🇭Бангкока12 81014ч (⇵1)
19.04.2021из 🇹🇭Чиангмая13 57514ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Владивостока13 79521ч 5м (⇵1)
04.01.2021из 🇮🇩Джакарты14 89310ч 35м (⇵1)
01.03.2021из 🇨🇳Чунцина15 1376ч 55м (⇵1)
15.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура16 22532ч 50м (⇵1)
02.01.2021из 🇹🇭Пхукета17 18017ч 35м (⇵1)
10.06.2021из 🇦🇪Дубая17 24216ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Хабаровска19 2536ч 10м (⇵1)
29.10.2020из 🇵🇭Себу20 34325ч 10м (⇵2)
31.12.2020из 🇨🇳Тяньцзини23 53213ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇲🇲Янгона23 55018ч (⇵1)
23.10.2020из 🇰🇭Пномпени24 23812ч 25м (⇵1)
31.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга26 19234ч 35м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы27 59835ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇻🇳Ханоя28 03113ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇨🇳Пекина28 94115ч 30м (⇵1)
10.06.2021из 🇵🇰Карачей29 71141ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Гонолулу29 74744ч 55м (⇵2)
09.11.2020из Макао30 0877ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇨🇳Шэньяна31 41744ч 40м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Иркутска33 99337ч 35м (⇵2)
31.03.2021из 🇮🇹Венеции34 08542ч (⇵2)
03.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу34 18225ч 10м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇸Сан-Франциско35 78131ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇨🇳Фучжоу35 79222ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула35 86537ч 5м (⇵2)
18.08.2021из 🇰🇿Алматы37 24231ч (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Уфы38 62326ч 55м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка41 29221ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Красноярска42 87248ч 15м (⇵2)
19.11.2020из 🇵🇰Лахора44 73833ч 45м (⇵1)
29.10.2020из 🇨🇿Праги46 60343ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇨🇳Саньи47 34146ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇳🇵Катманду47 55220ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Тюмени47 89855ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇪Гётеборга48 01146ч 30м (⇵2)
01.04.2021из 🇺🇿Ташкента48 05536ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга49 33053ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇺Сиднея49 50431ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Киева49 59840ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Калининграда49 78648ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Перми50 07042ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Саратова51 36838ч 15м (⇵2)
30.06.2021из 🇷🇺Братска53 33245ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Томска54 86652ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇮🇷Тегерана55 88445ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇪Таллина57 42257ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇭Женевы58 74537ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод58 81047ч 40м (⇵2)
19.06.2021из 🇺🇸Хьюстона59 94444ч (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Одессы61 05145ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇰🇬Бишкека62 94732ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇺Кэрнса64 18837ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Новосибирска71 31043ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇳Ченная73 59241ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)81 42238ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇷Куритибы99 64748ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Казани551 07138ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Осаки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Фукуока, Ханой, Исигаки и Манила

Авиакомпании которые летают из аэропортов Осаки