Летим в Саппоро

Как добраться до Саппоро на самолёте

В Саппоро 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Саппоро

  1. Окадама OKD
    Okadama Airport
  2. Читозе CTS
    New Chitose Airport

Самые дешёвые билеты в Саппоро из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇯🇵Сендая3 8061ч 15м
18.11.2020из 🇯🇵Токио3 8501ч 40м
17.12.2020из 🇯🇵Осаки3 9051ч 50м
05.01.2021из 🇯🇵Фукуоки4 5212ч 20м
28.10.2020из 🇯🇵Нагои8 1091ч 40м
01.02.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска9 3851ч 25м
28.11.2020из 🇹🇼Тайбэй13 24730ч 45м (⇵2)
25.11.2020из 🇹🇭Бангкока13 39710ч 40м (⇵1)
09.01.2021из 🇸🇬Сингапура13 72518ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇯🇵Мацумото14 5591ч 35м
16.02.2021из 🇷🇺Владивостока15 16125ч 20м (⇵1)
02.11.2020из Сеула21 5327ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 95233ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы26 00720ч 35м (⇵2)
29.03.2021из 🇹🇼Гаосюн27 63219ч 40м (⇵2)
27.10.2020из Кванджу30 68221ч 30м (⇵2)
01.03.2021из 🇺🇸Финикса38 45444ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇲🇽Мехико48 20454ч 17м (⇵2)
16.07.2021из 🇷🇺Хабаровска64 98346ч 25м (⇵2)
30.12.2020из 🇰🇿Алматы83 00042ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Саппоро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Фукуока, Ларнака, Мехико и Нагоя

Авиакомпании которые летают из аэропортов Саппоро