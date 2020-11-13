Как добраться до Саппоро на самолёте

В Саппоро 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Саппоро

Окадама OKD Okadama Airport Читозе CTS New Chitose Airport

Самые дешёвые билеты в Саппоро из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Саппоро

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Саппоро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Фукуока, Ларнака, Мехико и Нагоя

Авиакомпании которые летают из аэропортов Саппоро