Как добраться до Саппоро на самолёте
В Саппоро 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Саппоро
- Окадама OKDOkadama Airport
- Читозе CTSNew Chitose Airport
Самые дешёвые билеты в Саппоро из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇯🇵Сендая
|3 806
|1ч 15м
|18.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|3 850
|1ч 40м
|17.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|3 905
|1ч 50м
|05.01.2021
|из 🇯🇵Фукуоки
|4 521
|2ч 20м
|28.10.2020
|из 🇯🇵Нагои
|8 109
|1ч 40м
|01.02.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|9 385
|1ч 25м
|28.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|13 247
|30ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|13 397
|10ч 40м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|13 725
|18ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇯🇵Мацумото
|14 559
|1ч 35м
|16.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|15 161
|25ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из Сеула
|21 532
|7ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 952
|33ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 007
|20ч 35м (⇵2)
|29.03.2021
|из 🇹🇼Гаосюн
|27 632
|19ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из Кванджу
|30 682
|21ч 30м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇸Финикса
|38 454
|44ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|48 204
|54ч 17м (⇵2)
|16.07.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|64 983
|46ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|83 000
|42ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Саппоро
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Саппоро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Фукуока, Ларнака, Мехико и Нагоя