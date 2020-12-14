Как добраться до Токио на самолёте

В Токио 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Токио

Ханеда HND Haneda Airport Нарита NRT Narita International Airport

Самые дешёвые билеты в Токио из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Токио

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Токио, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фукуока, Ханой, Гонолулу, Манила и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Токио