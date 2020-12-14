Летим в Токио

Как добраться до Токио на самолёте

В Токио 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Токио

  1. Ханеда HND
    Haneda Airport
  2. Нарита NRT
    Narita International Airport

Самые дешёвые билеты в Токио из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.12.2020из 🇯🇵Осаки3 2821ч 30м
04.11.2020из 🇯🇵Саппоро3 7131ч 40м
12.12.2020из 🇯🇵Фукуоки3 7281ч 45м
01.12.2020из Сеула4 17039ч (⇵2)
26.11.2020из 🇯🇵Окинавы4 2812ч 20м
21.11.2020из 🇯🇵Кагосимы4 7791ч 40м
04.11.2020из 🇯🇵Мацуямы4 7901ч 30м
06.11.2020из 🇯🇵Миядзаков4 7961ч 40м
23.10.2020из 🇯🇵Хиросимы5 5441ч 30м
05.12.2020из 🇯🇵Нагои5 5961ч 15м
08.11.2020из 🇯🇵Саги5 8221ч 35м
09.11.2020из 🇯🇵Комацу6 1811ч 10м
04.11.2020из 🇯🇵Исигаков6 2572ч 50м
10.11.2020из 🇯🇵Асахикавы6 4871ч 45м
10.05.2021из Гонконга6 5724ч 30м
24.11.2020из Тэгу7 01225ч 10м (⇵1)
06.07.2021из 🇹🇭Бангкока7 27413ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇯🇵Кумамото7 3121ч 55м
09.11.2020из 🇯🇵Убе7 4271ч 35м
25.12.2020из 🇯🇵Миякодзимы8 1712ч 30м
01.07.2021из 🇨🇳Шанхая8 24517ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇯🇵Хакодате8 3751ч 25м
08.11.2020из 🇯🇵Тоттори8 4531ч 15м
09.11.2020из 🇯🇵Хатидзёдзимы8 47055м
10.11.2020из 🇯🇵Йонаго8 4701ч 20м
09.11.2020из 🇯🇵Одате8 4701ч 15м
10.11.2020из 🇯🇵Китакюсю8 5451ч 30м
30.10.2020из 🇯🇵Сендая9 1337ч 40м (⇵1)
23.11.2020из 🇯🇵Оиты9 4181ч 30м
30.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура9 47233ч (⇵1)
10.08.2021из 🇵🇭Калибо10 48915ч 5м (⇵1)
06.01.2021из 🇹🇼Тайбэй10 61826ч 50м (⇵1)
08.12.2020из 🇵🇭Манилы10 97333ч 40м (⇵2)
08.02.2021из 🇷🇺Владивостока11 4442ч 55м
17.03.2021из 🇻🇳Хошимина12 12916ч 10м (⇵2)
03.03.2021из 🇻🇳Ханоя12 25916ч 50м (⇵2)
31.03.2021из 🇸🇬Сингапура12 60013ч 50м (⇵1)
20.05.2021из 🇷🇺Хабаровска13 2002ч 45м
01.02.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска13 54428ч (⇵1)
21.10.2020из 🇯🇵Такамацу14 0331ч 20м
19.11.2020из 🇵🇭Себу16 29626ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇼Гаосюн16 51615ч 25м (⇵1)
02.01.2021из 🇹🇭Пхукета17 50712ч 30м (⇵1)
04.03.2021из 🇷🇺Иркутска17 74012ч 5м (⇵1)
01.03.2021из 🇨🇳Ханчжоу19 21720ч 20м (⇵2)
01.06.2021из 🇺🇦Киева20 07242ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Казани21 04135ч 30м (⇵1)
28.01.2021из 🇷🇺Москвы21 41222ч 5м (⇵1)
13.12.2020из 🇨🇳Шэньчжэни21 89253ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇩Джакарты22 31446ч 5м (⇵2)
01.04.2021из 🇦🇪Дубая22 53732ч 20м (⇵1)
07.11.2020из 🇹🇭Чиангмая22 77736ч 10м (⇵2)
19.10.2020из Хагатны22 90630ч 25м (⇵1)
17.03.2021из 🇷🇺Камчатки23 14230ч (⇵1)
15.12.2020из 🇨🇳Даляни23 79437ч (⇵2)
24.03.2021из 🇷🇺Новосибирска23 81644ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Краснодара23 85243ч 5м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга23 97039ч 10м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Тюмени23 97657ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇨🇳Яньтая24 01524ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Архангельска24 52426ч 50м (⇵2)
10.06.2021из 🇵🇰Карачей24 63157ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇨🇳Цзинани24 78324ч 40м (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Самары24 84835ч 15м (⇵1)
01.07.2021из 🇨🇳Циндао24 91822ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска25 07531ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Оренбурга25 07932ч 35м (⇵2)
19.11.2020из 🇨🇳Шэньяна25 2662ч 55м
05.11.2020из 🇷🇺Калининграда25 42723ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)25 46027ч 50м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Волгограда25 57640ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону25 63726ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу25 74423ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода25 96138ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Перми25 98533ч 35м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Челябинска25 98533ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Уфы26 10849ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Мурманска26 19541ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сургута26 19833ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга26 20021ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇳Чунцина26 22525ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Владикавказа26 41441ч 35м (⇵2)
30.08.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса26 52911ч 10м
16.11.2020из 🇬🇧Лондона26 54127ч 50м (⇵2)
31.12.2020из Ялты26 58642ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇳Пекина26 62017ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇿Праги26 66519ч 40м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Сочи26 76925ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ижевска26 77031ч 45м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска26 77233ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Омска26 77959ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Якутска26 94131ч 35м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Нальчика26 99824ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇮🇳Дели27 17543ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Красноярска27 32131ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Астрахани27 34627ч 15м (⇵2)
01.02.2021из 🇪🇪Таллина27 72618ч 40м (⇵1)
01.06.2021из 🇷🇺Махачкалы27 76116ч 20м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска27 86123ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Онтарио28 18030ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Токио, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фукуока, Ханой, Гонолулу, Манила и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Токио