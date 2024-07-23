9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
Завтра в 18:00
9 авг в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
$295 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на Дайкоку - из Токио
Окунуться в мир японских машин и познакомиться с уличной автомобильной культурой
Начало: У вашего отеля
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
$273 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон23 июля 2024Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи,
- РРамиль9 июля 2024Все было отлично! Пожалуй лучший экскурсовод в нашей поездке по Азии!
- ВВиталий27 июня 2024Маршрут замечательный, Сергей не умолкая выдавал информацию буквально обо всем. Он оказался не только человеком с глубокими познаниями, но и очень отзывчивым и неравнодушным, когда взялся помочь нам купить билеты и модифицировать дальнейшую поездку. Обязательно рекомендую эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Что ещё посмотреть»
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