Что ещё посмотреть – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Токио на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
Завтра в 18:00
9 авг в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
$295 за всё до 5 чел.
Поездка на Дайкоку - из Токио
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на Дайкоку - из Токио
Окунуться в мир японских машин и познакомиться с уличной автомобильной культурой
Начало: У вашего отеля
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
$273 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    23 июля 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи,
    читать дальше

    прошли по вулканической тропе, покатались на катере, вкусно пообедали, а завершили все в горячих источниках онсен. Сергей очень интересно рассказывал обо всем, быстро нашел общий язык с нами и нашими детьми. Мы заранее договорились на трансфер в аэропорт Ханеда, куда Сергей нас учтиво сопроводил до зоны вылета. Всем рекомендуем!

    Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
  • Р
    Рамиль
    9 июля 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было отлично! Пожалуй лучший экскурсовод в нашей поездке по Азии!
  • В
    Виталий
    27 июня 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Маршрут замечательный, Сергей не умолкая выдавал информацию буквально обо всем. Он оказался не только человеком с глубокими познаниями, но и очень отзывчивым и неравнодушным, когда взялся помочь нам купить билеты и модифицировать дальнейшую поездку. Обязательно рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
  2. Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
  3. Поездка на Дайкоку - из Токио
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2024
Сейчас в Токио в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 699. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 21 ⭐ отзыв, цены от $273. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам