8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный тур Золотой маршрут: путешествие по иконам Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба, каждый шаг - открытие
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$365 за всё до 6 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Никко из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Знакомьтесь, Токио! Экскурсия и фотосессия - 2 в 1
Начало: Asakusa, Kaminarimon
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июля 2023Это было незабываемое путешествие! Экскурсия просто супер! Анна и Кен просто великолепны! Мы стали друзьями и с удовольствием будем рекомендовать их своим друзьям и знакомым! Спасибо огромное за ваши услуги! 🙏🙏
- RRaua13 апреля 2023Все было хорошо, получили море впечатлений от экскурсии 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Популярные экскурсии»
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