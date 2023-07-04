А Александр

Это было незабываемое путешествие! Экскурсия просто супер! Анна и Кен просто великолепны! Мы стали друзьями и с удовольствием будем рекомендовать их своим друзьям и знакомым! Спасибо огромное за ваши услуги! 🙏🙏