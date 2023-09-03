Встреча с гидом в холле отеля — в 09:00. На общественном транспорте (в зависимости от количества участников возможна замена на заказной) отправимся изучать столицу.

Сфотографируемся у здания вокзала и на мостике Нидзюбаси у императорского дворца.

Побываем в историческом районе Асакуса, который ещё со средних веков был центром притяжения для горожан, и посетим древнейший буддийский храм в Токио — Сэнсо-дзи.

После обеда вас ждёт прогулка по Асакусе, где вы сможете купить сувениры и местные деликатесы на торговой улице Накамисэ-дори, прогуляться по берегу реки в парке Сумида.

Поучаствуем в традиционной японской чайной церемонии. Вы увидите, как готовят чай и сами попробуете себя в приготовлении чая маття.

Затем разместимся на корабле на причале Асакусе и по воде доберёмся до района Одайба. Он расположился на искусственно созданном острове. Сделаем эффектные кадры у статуи Свободы и робота Гандам высотой в 18 метров.

К 18:00 вернёмся в отель.