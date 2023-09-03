Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру

Поучаствовать в чайной церемонии, подняться на действующий маяк и побывать на вулканическом острове

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За одно путешествие узнаем Токио и его окрестности с разных сторон: увидим, как футуристичные небоскрёбы соседствуют с традиционными зданиями и старинным храмами, под руководством мастера попробуем приготовить чай маття и закупимся необычными местными вкусностями. Вас ждут не только яркие причудливые буддийские храмы с богатой историей, но и природные красоты.

Будем гулять по ландшафтным садам, любоваться головокружительным видом на побережье со смотровых площадок, а если повезёт с погодой, то увидим Фудзи!
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Открывая Токио: экскурсии по главным старинным и современным местам и поездка в Камакуру
Ближайшие даты:
3
сен
10
сен
17
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для купания в водном комплексе не забудьте взять с собой купальники.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Токио, до отеля вас доставит водитель-японец. Заселение — после 16:00. Раннее заселение — по запросу и за доплату.

По желанию и за доплату вы сможете отправиться на экскурсию «Вечерний Токио» на общественном транспорте с 16:00 до 21:00. Экскурсия доступна только для путешественников, прибывающих до 13:30.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Экскурсия по Токио

Встреча с гидом в холле отеля — в 09:00. На общественном транспорте (в зависимости от количества участников возможна замена на заказной) отправимся изучать столицу.

Сфотографируемся у здания вокзала и на мостике Нидзюбаси у императорского дворца.

Побываем в историческом районе Асакуса, который ещё со средних веков был центром притяжения для горожан, и посетим древнейший буддийский храм в Токио — Сэнсо-дзи.

После обеда вас ждёт прогулка по Асакусе, где вы сможете купить сувениры и местные деликатесы на торговой улице Накамисэ-дори, прогуляться по берегу реки в парке Сумида.

Поучаствуем в традиционной японской чайной церемонии. Вы увидите, как готовят чай и сами попробуете себя в приготовлении чая маття.

Затем разместимся на корабле на причале Асакусе и по воде доберёмся до района Одайба. Он расположился на искусственно созданном острове. Сделаем эффектные кадры у статуи Свободы и робота Гандам высотой в 18 метров.

К 18:00 вернёмся в отель.

Экскурсия по ТокиоЭкскурсия по ТокиоЭкскурсия по ТокиоЭкскурсия по ТокиоЭкскурсия по ТокиоЭкскурсия по Токио
3 день

Поездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров Эносима

В 09:00 на заказном транспорте отправимся на побережье. Побываем в городе Камакура, который часто называют «маленьким Киото». Вы увидите здесь старинные храмы, ландшафтные сады и насладитесь прогулками по историческим улочкам.

Рассмотрим статую Будды высотой 13 метров, отлитую в 13 веке, а ещё увидим старейший буддийский храм Хасэ-дэра 8 века. Поднимемся на обзорную площадку храма и насладимся головокружительным видом на море.

Следующая локация — вулканический остров Эносима в заливе Сагами. По канатной дороге доберёмся на высоту 100 метров над уровнем моря и со смотровой площадки действующего маяка «Морская свеча» сделаем эффектные кадры.

На острове вы сможете посетить водный комплекс «Эно Спа»: поплавать в бассейне, отдохнуть в джакузи, сауне или ванной с лечебными травами, окунуться в природный термальный источник, посетить массажные комнаты и бар-ресторан. Особенно живописный вид открывается из бассейна под открытым небом. Отсюда можно увидеть всё побережье, а если повезёт с погодой, то и Фудзи!

Обратите внимание: посетителям с татуировками вход в комплекс запрещён.

К вечеру вернёмся в Токио.

Поездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров ЭносимаПоездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров ЭносимаПоездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров ЭносимаПоездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров Эносима
4 день

Свободный день

После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.

5 день

Свободный день

После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.

6 день

Свободный день

После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.

7 день

Отъезд

До 10:00 — выселение из отеля, а затем групповой трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, заселение в отель после 16:00
Завершение: Аэропорт Токио, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Природа и пейзажи

Похожие туры из Токио

В поисках красных клёнов: путешествие из Токио в Киото с включёнными авиаперелётами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
В поисках красных клёнов: путешествие из Токио в Киото с включёнными авиаперелётами
Увидеть яркие краски осени, пройтись по району гейш и загадать желание у водопада Киёмидзу
Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 11:45
17 ноя
319 876 за человека
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Увидеть памятник Хатико, искупаться в горячих источниках и пожить в традиционном рёкане
Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 00:55
22 сен
297 632 за человека
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
25 окт
3 ноя
13 ноя
19 апр
140 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Токио
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ