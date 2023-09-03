Поучаствовать в чайной церемонии, подняться на действующий маяк и побывать на вулканическом острове
Будем гулять по ландшафтным садам, любоваться головокружительным видом на побережье со смотровых площадок, а если повезёт с погодой, то увидим Фудзи!
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Описание
Организационные детали
Для купания в водном комплексе не забудьте взять с собой купальники.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Токио, до отеля вас доставит водитель-японец. Заселение — после 16:00. Раннее заселение — по запросу и за доплату.
По желанию и за доплату вы сможете отправиться на экскурсию «Вечерний Токио» на общественном транспорте с 16:00 до 21:00. Экскурсия доступна только для путешественников, прибывающих до 13:30.
Экскурсия по Токио
Встреча с гидом в холле отеля — в 09:00. На общественном транспорте (в зависимости от количества участников возможна замена на заказной) отправимся изучать столицу.
Сфотографируемся у здания вокзала и на мостике Нидзюбаси у императорского дворца.
Побываем в историческом районе Асакуса, который ещё со средних веков был центром притяжения для горожан, и посетим древнейший буддийский храм в Токио — Сэнсо-дзи.
После обеда вас ждёт прогулка по Асакусе, где вы сможете купить сувениры и местные деликатесы на торговой улице Накамисэ-дори, прогуляться по берегу реки в парке Сумида.
Поучаствуем в традиционной японской чайной церемонии. Вы увидите, как готовят чай и сами попробуете себя в приготовлении чая маття.
Затем разместимся на корабле на причале Асакусе и по воде доберёмся до района Одайба. Он расположился на искусственно созданном острове. Сделаем эффектные кадры у статуи Свободы и робота Гандам высотой в 18 метров.
К 18:00 вернёмся в отель.
Поездка в Камакуру, храм Хасэ-дэра и остров Эносима
В 09:00 на заказном транспорте отправимся на побережье. Побываем в городе Камакура, который часто называют «маленьким Киото». Вы увидите здесь старинные храмы, ландшафтные сады и насладитесь прогулками по историческим улочкам.
Рассмотрим статую Будды высотой 13 метров, отлитую в 13 веке, а ещё увидим старейший буддийский храм Хасэ-дэра 8 века. Поднимемся на обзорную площадку храма и насладимся головокружительным видом на море.
Следующая локация — вулканический остров Эносима в заливе Сагами. По канатной дороге доберёмся на высоту 100 метров над уровнем моря и со смотровой площадки действующего маяка «Морская свеча» сделаем эффектные кадры.
На острове вы сможете посетить водный комплекс «Эно Спа»: поплавать в бассейне, отдохнуть в джакузи, сауне или ванной с лечебными травами, окунуться в природный термальный источник, посетить массажные комнаты и бар-ресторан. Особенно живописный вид открывается из бассейна под открытым небом. Отсюда можно увидеть всё побережье, а если повезёт с погодой, то и Фудзи!
Обратите внимание: посетителям с татуировками вход в комплекс запрещён.
К вечеру вернёмся в Токио.
Свободный день
После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.
Свободный день
После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.
Свободный день
После завтрака — свободное время для самостоятельных прогулок по Токио. За доплату и по желанию вы сможете заказать дополнительные экскурсии.
Отъезд
До 10:00 — выселение из отеля, а затем групповой трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Токио, заселение в отель после 16:00Завершение: Аэропорт Токио, после 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.