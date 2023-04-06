Провести день в пульсирующем ритме современного мегаполиса
Оказавшись в Токио, понимаешь, что это город, в котором есть всё! Здесь стоит побывать, чтобы увидеть, как неоновые огни города сменяются одеянием из цветущей сакуры. Как среди офисных зданий скрываются старинные храмы.
На моей экскурсии вы оцените разнообразие токийских кварталов и убедитесь, что их объединяет невероятное радушие и гостеприимность.
На моей экскурсии вы оцените разнообразие токийских кварталов и убедитесь, что их объединяет невероятное радушие и гостеприимность.
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Описание
Что вас ожидает
Токио, каким знаю его я
Хадзимэ-маситэ! (по-японски это значит «Приятно познакомиться»). Я живу в Японии уже более 30 лет, веду активную творческую жизнь (снимаюсь в кино и на телевидении) и не перестаю удивляться тому, сколько неожиданных мест таит в себе город. Причём открываются они не сразу и не всем. За годы пребывания в Токио мне удалось познать все грани города. Найти места, где время не ждёт — и словно замирает. Где каждому отведено обрести себя — или сыграть определенную роль. Я покажу вам несколько городских районов и помогу проникнуться своеобразной атмосферой каждого из них.
И каким увидите его вы
- Начнём изучать интересные места Токио с резиденции Императора Японии, расположившейся в самом сердце столицы. Вы увидите шикарный комплекс с древнейшими сооружениями, рвами и каналами. Я поясню, как этот дворец предопределил современную планировку города.
- Район Асакуса — традиционный квартал, где сохранилась атмосфера «старого города». Здесь расположен один из наиболее популярных туристических центров — храм Сэнсодзи, который посвящен богине милосердия Каннон.
- Далее перед нами распахнёт двери скромный, но вместе с тем внушительный синтоистский храм Мэйдзи, посвященный открывшему Японию миру императору и его супруге.
- Мы побываем в молодежном районе Харадзюку, который называют «столицей уличной моды». Помогу вам разобраться в существующих подстилях и альтернативных течениях фэшн-мира.
- Лучшим, на мой взгляд, местом для наблюдения за городом является Сибуя — самый знаменитый перекрёсток в мире. Известен он тем, что здесь в часы пик дорогу во всех направлениях пересекают одновременно тысячи людей. Покажу удобную точку, с которой он виден как на ладони.
- И чтобы далеко не ходить, заглянем к памятнику преданному Хатико — он как раз находится недалеко от станции Сибуя.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия, проводится с 10 утра до 6 часов вечера. Трансфер по городу включён в стоимость.
- В середине дня (с 13:00 до 14:00) у вас будет время пообедать в приглянувшемся ресторане. Если вы путешествуете большой группой, то столик лучше заказать заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Токио
Живу в Токио больше 30 лет. Знаю и люблю Японию. Приезжайте! Познакомлю вас с этой замечательной страной. И Вы тоже её полюбите. 11 лет работал в Токио корреспондентом ТАСС/ИТАР-ТАСС. Опыт работы гидом — с 2002 года. Русский язык родной. Свободно владею японским, английским. Говорю по-китайски и по-армянски. Опыт вождения — с 1972 года.
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