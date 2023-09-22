Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами

Увидеть памятник Хатико, искупаться в горячих источниках и пожить в традиционном рёкане

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Отправляемся в тур, где всё уже продумано и организованно: от программы экскурсий до билетов на самолёт. Вам осталось лишь собрать чемоданы и рвануть в путешествие.

Прогуляемся по колоритным районам Токио, помедитируем в философском саду камней в Киото, посетим бывшую столицу Нара и понаблюдаем за оленями — священными животными. Пройдём по району гейш, полюбуемся вулканом Фудзияма и рассмотрим старинные храмы.

А ещё заедем в этническую деревню Ияси-но-Сато, попробуем национальную кухню и познакомимся с местной культурой.
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Тур-знакомство с Японией: Токио, Киото, Нара и Фудзияма с включёнными перелётами
Ближайшие даты:
22
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Для посещения горячих источников не забудьте взять с собой купальник.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы

В 00:55 вы вылетите из Москвы (аэропорт Шереметьево), в 05:45 — пересадка в Катаре, в 07:15 — вылет в Токио. В 23:30 — прибытие в аэропорт Ханэда. Вас встретит русскоговорящий координатор и отвезёт в отель. После заселения — отдых.

Вылет из МосквыВылет из МосквыВылет из МосквыВылет из МосквыВылет из МосквыВылет из Москвы
2 день

Квартал Асакуса, обзорная площадка на Shibuya Scramble Square

После завтрака начнём экскурсию по Токио. Посетим старинный квартал Асакуса и полюбуемся древнейшим храмом Сэнсо-дзи. Эта улица ещё со средних веков была центром притяжения горожан: здесь появились первый небоскрёб и кинотеатр. В местных лавках поищем интересные сувениры и подарки, а затем пообедаем в ресторане.

Поднимемся на обзорную площадку здания Shibuya Scramble Square, откуда весь район виден как на ладони. В случае плохой погоды или если не будет билетов, мы поднимемся на площадку на Roppongi Hills. А ещё сфотографируем памятник Хатико.

После экскурсии вернёмся в отель.

Квартал Асакуса, обзорная площадка на Shibuya Scramble SquareКвартал Асакуса, обзорная площадка на Shibuya Scramble SquareКвартал Асакуса, обзорная площадка на Shibuya Scramble SquareКвартал Асакуса, обзорная площадка на Shibuya Scramble Square
3 день

Переезд в Киото, Золотой павильон

После завтрака выселимся из отеля и поедем до станции Киото на сверхскоростном поезде. На платформе вас встретит гид.

В Киото сохранились нетронутые памятники архитектуры и истории. Вы увидите Золотой павильон 14 века — храм, покрытый золотом, и Зеркальное озеро, в котором живописно отражается святыня.

Следующая локация — философский сад 15 камней у дзен-буддийского храма Рёандзи. Настоящее место для медитаций! Камни здесь расположены таким образом, что с любой точки обзора вам будут видны лишь 14 громад, а одна всегда будет ускользать.

Пообедаем в ресторане и поедем в район Арасияма. Пройдём по бамбуковой аллее и по берегу реки, сделаем эффектные фотографии и отправимся в отель Киото.

Переезд в Киото, Золотой павильонПереезд в Киото, Золотой павильонПереезд в Киото, Золотой павильонПереезд в Киото, Золотой павильон
4 день

Нара - старинная столица

Сегодня посетим небольшой городок Нара. Когда-то он был столицей Японии! Побываем в храмовом комплексе Большого Будды Тодайдзи и увидим огромную бронзовую статую божества, созданную в 8 веке.

Пройдёмся по священному лесу с каменными фонариками и выйдем к святилищу Касуга Тайся. А ещё здесь свободно гуляют олени — символы Нары, считающиеся священными животными и охраняемые государством — это уникальное культурно-природное наследие!
Пообедаем и вернёмся в Киото.

Нара - старинная столицаНара - старинная столицаНара - старинная столицаНара - старинная столица
5 день

Свободный день

После завтрака — свободное время для самостоятельной прогулки по Киото.

По желанию и за доплату вы сможете заказать экскурсию. Посетим храм Дайго-дзи, храм Дзэнрин-дзи с 3000 клёнов, храм Киёмдзу-дэра, где обязательно загадаем желания, попив воды из водопада Киёмидзу, погуляем по району гейш Гион. К вечеру вернёмся в отель.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Переезд на станцию Одавара и музей современного искусства

Позавтракаем, выселимся и со станции Киото на сверхскоростном поезде переедем на станцию Одавара. Вас встретит гид, после чего вы пообедаете в ресторане.

Побываем в музее современного искусства Hakone Open Air Museum. Искусство здесь смешивается с невероятными природными пейзажами.

Заселимся в рёкан — гостиницу в традиционном японском стиле. Затем расслабимся в горячих источниках. Если вы не хотите идти в общие источники, вы можете забронировать приватный онсен. Ужинать будем в рёкане.

Переезд на станцию Одавара и музей современного искусстваПереезд на станцию Одавара и музей современного искусстваПереезд на станцию Одавара и музей современного искусстваПереезд на станцию Одавара и музей современного искусстваПереезд на станцию Одавара и музей современного искусства
7 день

Этническая деревня Ияси-но-Сат и озеро Кавагутико

Утром насладимся завтраком в японском стиле и поедем в Кавагуутико. Дорога займёт 2-2,5 часа в одну сторону. Побываем в этнической деревне Ияси-но-Сато, где сохранились старинные деревянные дома с соломенными крышами, а ещё здесь бережно хранят секреты традиционных ремёсел, продают вкуснейшие фрукты и мёд.

Желающие смогут на прокат взять кимоно или самурайские доспехи и сделать эффектные кадры.

Пообедаем в ресторане и поедем к озеру Кавагутико. Если повезёт, отсюда увидим Фудзияму! Фуникулёр доставит нас на высоту 1000 метров, откуда открываются головокружительные пейзажи. А ещё вы узнаете, почему гора Кати Кати так названа.

После экскурсии поедем в Токио и заселимся в отель.

Этническая деревня Ияси-но-Сат и озеро КавагутикоЭтническая деревня Ияси-но-Сат и озеро КавагутикоЭтническая деревня Ияси-но-Сат и озеро КавагутикоЭтническая деревня Ияси-но-Сат и озеро Кавагутико
8 день

Свободный день

После завтрака — свободное время. По желанию и за доплату вы можете заказать экскурсию в Камакуру. Побываем в городе, где зародились самурайство и буддизм, на берегу океана. Посетим храмы Хасэдэра, Котокуин и Цуругаока-Хатимангу.

Вечером вернёмся в отель.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Вылет в Москву

Позавтракаем, затем у вас будет свободное время, после чего вы выселитесь из отеля, встретитесь с координатором и поедете в аэропорт Нарита. Вылет в 22:30. В 04:05 — прилёт в Катар и пересадка на рейс до Москвы. В 08:30 — вылет из Катара. В 13:50 — прибытие в Москву, аэропорт Шереметьево.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 00:55
Завершение: Москва, аэропорт Шереметьево, прибытие в 13:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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