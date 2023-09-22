После завтрака выселимся из отеля и поедем до станции Киото на сверхскоростном поезде. На платформе вас встретит гид.

В Киото сохранились нетронутые памятники архитектуры и истории. Вы увидите Золотой павильон 14 века — храм, покрытый золотом, и Зеркальное озеро, в котором живописно отражается святыня.

Следующая локация — философский сад 15 камней у дзен-буддийского храма Рёандзи. Настоящее место для медитаций! Камни здесь расположены таким образом, что с любой точки обзора вам будут видны лишь 14 громад, а одна всегда будет ускользать.

Пообедаем в ресторане и поедем в район Арасияма. Пройдём по бамбуковой аллее и по берегу реки, сделаем эффектные фотографии и отправимся в отель Киото.