Увидеть яркие краски осени, пройтись по району гейш и загадать желание у водопада Киёмидзу
Будем ловить сочные кадры с небоскрёба и вершины горы, прогуляемся по фешенебельным кварталам Токио и попробуем местную кухню, увидим, как традиционное смешивается с футуристичным, и познакомимся с историей страны, бродя по старинным улочкам этнической деревни.
Тур максимально продуман: в стоимость уже включены международный перелёт, проживание в отелях и все завтраки, а ещё свободные дни, чтобы вы смогли увидеть свою, неповторимую Японию.
ноя
Описание
Организационные детали
Для посещения горячих источников вам понадобится купальник.
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 11:45. В 18:10 — пересадка в Абу-Даби и вылет в Токио в 22:10.
Прибытие в Токио и заселение
В 12:40 прилетим в Токио, аэропорт Нарита. Вас встретит русскоговорящий координатор и отвезёт в отель. После заселения — отдых.
Желающие смогут самостоятельно посетить интерактивный музей цифрового искусства, где перед входом нужно снять обувь — для полного слияния с объектами. Билет необходимо заказывать заранее. Стоимость — 3500 руб.
Экскурсия по Токио
После завтрака начнём экскурсию по городу. Пройдёмся по кварталу Асакуса, который ещё со средних веков был центром притяжения для горожан, и посетим древнейший буддийский храм в Токио — Сэнсо-дзи.
Заглянем в район Гиндза, где вы сможете закупиться в магазинах или посетить рестораны высокой кухни.
Погуляем в парке Хамарикю. Традиционное здесь причудливо сплетается с современным: ландшафтный дизайн сада соседствует с небоскрёбами. А в местных прудах — морская вода, попадающая сюда из Токийского залива.
За доплату вы сможете попробовать традиционный японский зелёный чай в чайном доме, где в древности правитель Японии принимал гостей.
Пообедаем в ресторане и отправимся в Омотэсандо — здесь сосредоточены мировые и японские бренды. А ещё пройдёмся по «кошачьей улице» и «улице фриков», обязательно сфотографируемся у памятника Хатико и поднимемся на обзорную площадку здания Shibuya Scramble Square, откуда весь район виден как на ладони. В случае плохой погоды или если не будет билетов, мы поднимемся на площадку на Roppongi Hills.
Прогулка по Киото
После завтрака выселимся из отеля и поедем до станции Киото на сверхскоростном поезде. На платформе вас встретит гид.
Сегодня будем любоваться красными клёнами: побываем в храме Дайго-дзи, где деревья живописно растут прямо у горного склона, а затем посетим храм Дзэнтри-дзи — здесь высажны 3000 клёнов!
После обеда поедем к храму Киёмидзу-дэра на горе Хигасияма. Считается, что если загадать желание и выпить воды из водопада Киёмидзу, оно обязательно исполнится. Со смотровой площадки сделаем эффектные кадры панорамы Киото и отправимся в район гейш Гион.
К вечеру заселимся в отель в Киото.
Свободный день
После завтрака — свободное время. По желанию вы сможете заказать экскурсию по Киото, в Осаку или Химэдзи.
Достопримечательности Нары
Сегодня посетим небольшой городок Нара. Когда-то он был столицей Японии! Побываем в храмовом комплексе Большого Будды Тодайдзи и увидим огромную бронзовую статую божества, созданную в 8 веке.
Пройдёмся по священному лесу с каменными фонариками и выйдем к святилищу Касуга Тайся. А ещё здесь свободно гуляют олени — символы Нары, считающиеся священными животными и охраняемые государством — это уникальное культурно-природное наследие!
Пообедаем и вернёмся в Киото.
Музей современного искусства Hakone Open Air Museum
Позавтракаем, выселимся и со станции Киото на сверхскоростном поезде переедем на станцию Одавара. Вас встретит гид, после чего вы пообедаете в ресторане.
Побываем в музее современного искусства Hakone Open Air Museum. Искусство здесь смешивается с невероятными природными пейзажами.
Заселимся в рёкан — гостиницу в традиционном японском стиле. Затем расслабимся в горячих источниках. Если вы не хотите идти в общие источники, вы можете забронировать приватный онсен. Ужинать будем в рёкане.
Кавагуутико и этническая деревня Ияси-но-Сато
Утром насладимся завтраком в японском стиле и поедем в Кавагуутико. Дорога займёт 2-2,5 часов в одну сторону. Побываем в этнической деревне Ияси-но-Сато, где сохранились старинные деревянные дома с соломенными крышами, а ещё здесь бережно хранят секреты традиционных ремёсел, продают вкуснейшие фрукты и мёд.
Желающие смогут напрокат взять кимоно или самурайские доспехи и сделать эффектные кадры.
Пообедаем в ресторане и поедем к озеру Кавагутико. Если повезёт, отсюда увидим Фудзияму! Фуникулёр доставит нас на высоту 1000 метров, откуда открываются головокружительные пейзажи. А ещё вы узнаете, почему гора Кати Кати так названа.
После экскурсии поедем в Токио и заселимся в отель.
Свободный день
После завтрака — свободное время. Рекомендуем самостоятельно побывать на горе Такао. Дорога до неё от отеля займёт около 1,5 часов.
Вы можете выбрать более лёгкий или более сложный пеший маршрут или прокатиться на фуникулёре к горному храму, где служат монахи-отшельники ямабуси. А ещё советуем попробовать в местном ресторане гречневую лапшу собу.
Желающие смогут посетить комплекс с горячими источниками у подножия горы.
Свободный день
После завтрака — свободный день.
Вылет
После завтрака у вас будет свободное время, а затем — выселение и трансфер в аэропорт Нарита на заказном транспорте. В 15:50 — вылет в Абу-Даби с прибытием в 23:25.
В 03:45 — вылет в Москву. Прибытие в аэропорт Шереметьево в 08:20.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 11:45Завершение: Москва, аэропорт Шереметьево, прибытие в 08:20
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.