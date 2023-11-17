После завтрака начнём экскурсию по городу. Пройдёмся по кварталу Асакуса, который ещё со средних веков был центром притяжения для горожан, и посетим древнейший буддийский храм в Токио — Сэнсо-дзи.

Заглянем в район Гиндза, где вы сможете закупиться в магазинах или посетить рестораны высокой кухни.

Погуляем в парке Хамарикю. Традиционное здесь причудливо сплетается с современным: ландшафтный дизайн сада соседствует с небоскрёбами. А в местных прудах — морская вода, попадающая сюда из Токийского залива.

За доплату вы сможете попробовать традиционный японский зелёный чай в чайном доме, где в древности правитель Японии принимал гостей.

Пообедаем в ресторане и отправимся в Омотэсандо — здесь сосредоточены мировые и японские бренды. А ещё пройдёмся по «кошачьей улице» и «улице фриков», обязательно сфотографируемся у памятника Хатико и поднимемся на обзорную площадку здания Shibuya Scramble Square, откуда весь район виден как на ладони. В случае плохой погоды или если не будет билетов, мы поднимемся на площадку на Roppongi Hills.