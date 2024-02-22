После завтрака в 10:00 отправимся на экскурсию по столице. Передвигаться будем на минивэне с русскоговорящим гидом. Побываем в старом городе Ситамачи, посетим район Асакуса и увидим старейший в Японии буддийский храм Сэнсо-дзи и ворота Каминаримон, возведённые в 10 веке.

На обед насладимся местной кухней в Асакусе. Затем переоденемся в кимоно и поедем в классический японский сад Рикугиен, а затем — в святилище Нэдзу с яркой дорожкой из красных ворот тории. Сделаем эффектные кадры на фоне традиционных пышных садов, а желающие смогут выпить чашечку зелёного чая.

Вернёмся в Асакусу, переоденемся в свою одежду и поедем в отель. Ужинать будем в трактире Идзакая.