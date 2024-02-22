Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе

Сделать фото в кимоно, продегустировать 4 вида сакэ и отправиться в круиз на пиратском корабле

Описание
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Отправляемся туда, где цветёт вишня и восходит солнце.

Вы увидите главные достопримечательности Токио и прогуляетесь по традиционному японскому саду, перенесётесь в прошлое, прогуливаясь по атмосферным улочкам Камакуру и Каваго, и насладитесь местной кухней.

А ещё полюбуемся Фудзиямой, побываем в самурайском месте силы, узнаем, какое на вкус сакэ, и сделаем море контента для соцсетей на фоне сакуры.
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Весеннее путешествие: ранняя сакура, главные места Токио и горячие источники Хаконе
Ближайшие даты:
22
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Токио и на общественном транспорте (на автобусе или электричке) доберёмся до отеля.

2 день

Экскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный сад

После завтрака в 10:00 отправимся на экскурсию по столице. Передвигаться будем на минивэне с русскоговорящим гидом. Побываем в старом городе Ситамачи, посетим район Асакуса и увидим старейший в Японии буддийский храм Сэнсо-дзи и ворота Каминаримон, возведённые в 10 веке.

На обед насладимся местной кухней в Асакусе. Затем переоденемся в кимоно и поедем в классический японский сад Рикугиен, а затем — в святилище Нэдзу с яркой дорожкой из красных ворот тории. Сделаем эффектные кадры на фоне традиционных пышных садов, а желающие смогут выпить чашечку зелёного чая.

Вернёмся в Асакусу, переоденемся в свою одежду и поедем в отель. Ужинать будем в трактире Идзакая.

Экскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный садЭкскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный садЭкскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный садЭкскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный сад
3 день

Рынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВ

Позавтракаем и продолжим узнавать Токио. В 10:00 отправимся на Токийский вокзал, затем посетим площадь перед Императорским дворцом и заглянем на рынок Цукидзи, где вы пообедаете (за доплату).

Побываем на насыпном острове Одайба, прогуляемся по набережной у Токийского залива и увидим статую Свободы, в точности повторяющую символ Нью-Йорка.

Со смотровой площадки здания Фуджи-ТВ сделаем эффектные кадры Токио, а затем полюбуемся золотыми рыбками в необычном аквариуме с подсветкой.

К вечеру вернёмся в отель и отдохнём. Ужин — самостоятельно и за доплату.

Рынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВРынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВРынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВРынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВРынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВ
4 день

Камакура и горячие источники Хаконе

Позавтракаем в отеле и в 08:00 на автобусе поедем в Камакуру. Посетим святыни одного из древнейших городов Японии и увидим бронзовую статую Дайбуцу высотой 11,4 метров.

После обеда (не включён в стоимость) поедем в Хаконе, на горячие источники. Поужинаем в отеле и разойдёмся по номерам.

Камакура и горячие источники ХаконеКамакура и горячие источники ХаконеКамакура и горячие источники ХаконеКамакура и горячие источники Хаконе
5 день

Экскурсия по Хаконе и долина гейзеров

После завтрака на автобусе отправимся на экскурсию по Хаконе с гидом. Затем вас ждёт круиз по горному озеру Аси на стилизованном пиратском корабле. Если повезёт с погодой, отсюда нам откроется вид на Фудзи!

По канатной дороге поднимемся в долину гейзеров вокруг кратеров вулкана, который извергался последний раз около 3000 лет назад.

Посетим синтоистское святилище Хаконе на вулкане близ озера Аси, оно спрятано от посторонних глаз в лесах. Добраться до самурайского места силы можно по дороге, романтично освещённой фонарями.

Увидим старую заставу, служившую контрольно-пропускным пунктом в эпоху Эдо, затем пообедаем (за доплату) и вернёмся в отель, где и поужинаем.

Экскурсия по Хаконе и долина гейзеровЭкскурсия по Хаконе и долина гейзеровЭкскурсия по Хаконе и долина гейзеровЭкскурсия по Хаконе и долина гейзеров
6 день

Замок Одавара и фестиваль сакуры

Позавтракаем и поедем в самурайский замок Одавара 15 века, а затем отправимся любоваться ранней сакурой на фестиваль в парке Кавадзу. Сделаем множество ярких кадров и вдоволь надышимся цветочными ароматами.

Передвигаться будем на маленьком автобусе с местным водителем и русскоговорящим гидом. Вечером вернёмся в Токио и заселимся в отель. Обед и ужин — за доплату.

Замок Одавара и фестиваль сакурыЗамок Одавара и фестиваль сакурыЗамок Одавара и фестиваль сакурыЗамок Одавара и фестиваль сакуры
7 день

Прогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-ин

Насладимся завтраком в отеле и в 09:00 поедем в «маленький Эдо» — город Каваго, где сохранились атмосферные исторические улочки, руины замка и традиционные японские постройки.

А ещё сегодня вас ждёт дегустация сразу четырёх видов сакэ! Затем заглянем в переулок сладостей Касия-Ёкотё, где вы сможете попробовать местные деликатесы и закупиться ими для близких.

Полюбуемся храмом Кита-ин и его роскошным садом, а потом увидим старинные каменные статуи Ракан. Вечером вернёмся в отель. Обед и ужин не включены в стоимость.

Прогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-инПрогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-инПрогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-инПрогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-инПрогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-инПрогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-ин
8 день

Районы Харадзюку и Синдзюку и памятник Хатико

В 10:00 начнём экскурсию по западной части Токио. Побываем в молодёжном районе Харадзюку и погуляем по улице Такэсита-дори со множеством магазинчиков модной одежды.

Увидим храм Мейдзи-дзингу — самое крупное в городе синтоистское святилище. В районе Сибуя сфотографируем знаменитую статую Хатико и побываем на самом многолюдном перекрёстке в мире.

Переместимся в район Синдзюку: пройдёмся по улице, напоминающей Таймс-Сквер, заглянем в переулок воспоминаний, где сохранилась атмосфера послевоенного Токио, и увидим огромного трёхмерного кота, который спит, передвигается туда-сюда и наблюдает за пешеходами с экрана.

Вернёмся в отель в 18:00 и отдохнём. Обед и ужин не включены.

Районы Харадзюку и Синдзюку и памятник ХатикоРайоны Харадзюку и Синдзюку и памятник ХатикоРайоны Харадзюку и Синдзюку и памятник ХатикоРайоны Харадзюку и Синдзюку и памятник ХатикоРайоны Харадзюку и Синдзюку и памятник Хатико
9 день

Свободный день

После завтрака день в вашем распоряжении. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу, закупиться сувенирами и попробовать местную еду.

Обед и ужин не включены в стоимость.

10 день

Отъезд

Позавтракаем и на общественном транспорте (автобусе или электричке) поедем в аэропорт Токио.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Токио, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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