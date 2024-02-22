Сделать фото в кимоно, продегустировать 4 вида сакэ и отправиться в круиз на пиратском корабле
Вы увидите главные достопримечательности Токио и прогуляетесь по традиционному японскому саду, перенесётесь в прошлое, прогуливаясь по атмосферным улочкам Камакуру и Каваго, и насладитесь местной кухней.
А ещё полюбуемся Фудзиямой, побываем в самурайском месте силы, узнаем, какое на вкус сакэ, и сделаем море контента для соцсетей на фоне сакуры.
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Описание
Организационные детали
Организаторы оставляют за собой право изменить последовательность программы или заменить некоторые пункты программы на равнозначные без ущерба для программы.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Токио и на общественном транспорте (на автобусе или электричке) доберёмся до отеля.
Экскурсия по Токио: храм Сэнсо-дзи, переодевание в кимоно и традиционный сад
После завтрака в 10:00 отправимся на экскурсию по столице. Передвигаться будем на минивэне с русскоговорящим гидом. Побываем в старом городе Ситамачи, посетим район Асакуса и увидим старейший в Японии буддийский храм Сэнсо-дзи и ворота Каминаримон, возведённые в 10 веке.
На обед насладимся местной кухней в Асакусе. Затем переоденемся в кимоно и поедем в классический японский сад Рикугиен, а затем — в святилище Нэдзу с яркой дорожкой из красных ворот тории. Сделаем эффектные кадры на фоне традиционных пышных садов, а желающие смогут выпить чашечку зелёного чая.
Вернёмся в Асакусу, переоденемся в свою одежду и поедем в отель. Ужинать будем в трактире Идзакая.
Рынок Цукидзи, остров Одайба и смотровая площадка Фуджи-ТВ
Позавтракаем и продолжим узнавать Токио. В 10:00 отправимся на Токийский вокзал, затем посетим площадь перед Императорским дворцом и заглянем на рынок Цукидзи, где вы пообедаете (за доплату).
Побываем на насыпном острове Одайба, прогуляемся по набережной у Токийского залива и увидим статую Свободы, в точности повторяющую символ Нью-Йорка.
Со смотровой площадки здания Фуджи-ТВ сделаем эффектные кадры Токио, а затем полюбуемся золотыми рыбками в необычном аквариуме с подсветкой.
К вечеру вернёмся в отель и отдохнём. Ужин — самостоятельно и за доплату.
Камакура и горячие источники Хаконе
Позавтракаем в отеле и в 08:00 на автобусе поедем в Камакуру. Посетим святыни одного из древнейших городов Японии и увидим бронзовую статую Дайбуцу высотой 11,4 метров.
После обеда (не включён в стоимость) поедем в Хаконе, на горячие источники. Поужинаем в отеле и разойдёмся по номерам.
Экскурсия по Хаконе и долина гейзеров
После завтрака на автобусе отправимся на экскурсию по Хаконе с гидом. Затем вас ждёт круиз по горному озеру Аси на стилизованном пиратском корабле. Если повезёт с погодой, отсюда нам откроется вид на Фудзи!
По канатной дороге поднимемся в долину гейзеров вокруг кратеров вулкана, который извергался последний раз около 3000 лет назад.
Посетим синтоистское святилище Хаконе на вулкане близ озера Аси, оно спрятано от посторонних глаз в лесах. Добраться до самурайского места силы можно по дороге, романтично освещённой фонарями.
Увидим старую заставу, служившую контрольно-пропускным пунктом в эпоху Эдо, затем пообедаем (за доплату) и вернёмся в отель, где и поужинаем.
Замок Одавара и фестиваль сакуры
Позавтракаем и поедем в самурайский замок Одавара 15 века, а затем отправимся любоваться ранней сакурой на фестиваль в парке Кавадзу. Сделаем множество ярких кадров и вдоволь надышимся цветочными ароматами.
Передвигаться будем на маленьком автобусе с местным водителем и русскоговорящим гидом. Вечером вернёмся в Токио и заселимся в отель. Обед и ужин — за доплату.
Прогулка по Каваго, дегустация сакэ и храм Кита-ин
Насладимся завтраком в отеле и в 09:00 поедем в «маленький Эдо» — город Каваго, где сохранились атмосферные исторические улочки, руины замка и традиционные японские постройки.
А ещё сегодня вас ждёт дегустация сразу четырёх видов сакэ! Затем заглянем в переулок сладостей Касия-Ёкотё, где вы сможете попробовать местные деликатесы и закупиться ими для близких.
Полюбуемся храмом Кита-ин и его роскошным садом, а потом увидим старинные каменные статуи Ракан. Вечером вернёмся в отель. Обед и ужин не включены в стоимость.
Районы Харадзюку и Синдзюку и памятник Хатико
В 10:00 начнём экскурсию по западной части Токио. Побываем в молодёжном районе Харадзюку и погуляем по улице Такэсита-дори со множеством магазинчиков модной одежды.
Увидим храм Мейдзи-дзингу — самое крупное в городе синтоистское святилище. В районе Сибуя сфотографируем знаменитую статую Хатико и побываем на самом многолюдном перекрёстке в мире.
Переместимся в район Синдзюку: пройдёмся по улице, напоминающей Таймс-Сквер, заглянем в переулок воспоминаний, где сохранилась атмосфера послевоенного Токио, и увидим огромного трёхмерного кота, который спит, передвигается туда-сюда и наблюдает за пешеходами с экрана.
Вернёмся в отель в 18:00 и отдохнём. Обед и ужин не включены.
Свободный день
После завтрака день в вашем распоряжении. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу, закупиться сувенирами и попробовать местную еду.
Обед и ужин не включены в стоимость.
Отъезд
Позавтракаем и на общественном транспорте (автобусе или электричке) поедем в аэропорт Токио.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Токио, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Токио, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.