Активные туры – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» в Токио на русском языке, цены от $1599. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
На машине
2 дня
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
13 апр в 08:00
15 апр в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
На машине
10 дней
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
14 апр в 12:00
$3490 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
На машине
9 дней
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 мар в 09:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека

Какие места ещё посмотреть в Токио
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Нара;
  3. Замок Осака;
  4. Район Гиндза;
  5. Императорский дворец Токио;
  6. Храм Сэнсо-дзи;
  7. Тодай-дзи;
  8. Вулканы.
Сколько стоит тур в Токио в марте 2026
Сейчас в Токио в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 1599 до 4600.
