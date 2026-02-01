Япония: города, термальный курорт и природные достопримечательности
Погулять у кратера вулкана, выпить чай и увидеть место, где снимал фильмы Акира Куросава
Начало: Токио, аэропорт Нарита, терминал 1, 17:30
29 мар в 17:00
7 ноя в 17:00
$4230 за человека
-
10%
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
30 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$3150
$3500 за человека
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
14 фев в 14:30
21 фев в 14:30
$1700 за человека
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
20 фев в 10:00
$2400 за человека
