Как добраться до Токусимы на самолёте

В Токусиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tokushima Awaodori Airport» вам не избежать

Список аэропортов Токусимы

Токусима TKS Tokushima Awaodori Airport

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