Как добраться до Цусимы на самолёте

В Цусиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tsushima Airport» вам не избежать

Список аэропортов Цусимы

Цусима TSJ Tsushima Airport

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