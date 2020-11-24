Как добраться до Якусимы на самолёте

В Якусиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yakushima Airport» вам не избежать

Список аэропортов Якусимы

Якусима KUM Yakushima Airport

Самые дешёвые билеты в Якусиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇯🇵 Кагосимы 6 729 40м из 🇯🇵 Осаки 11 928 26ч 25м (⇵1) из 🇯🇵 Фукуоки 15 284 3ч 20м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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