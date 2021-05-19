Полезная информация об Аль-Мукалле
Что нужно знать об Аль-Мукалле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аль-Мукалле
08:4602
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇾🇪 Йемен
|Название города
|Аль-Мукалла
|По-английски
|Mukalla
|Столица региона
|Аль-Мукалла является столицей региона
|Население города
|258 132 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Aden
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря