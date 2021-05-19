Всё об Аль-Мукалле

Полезная информация об Аль-Мукалле

Что нужно знать об Аль-Мукалле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аль-Мукалле
08:4602
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇾🇪 Йемен
Название городаАль-Мукалла
По-английскиMukalla
Столица регионаАль-Мукалла является столицей региона
Население города258 132 чел.
Часовой поясAsia/Aden
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Аль-Мукалла на карте