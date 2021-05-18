Полезная информация о Бишо
Что нужно знать о Бишо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бишо
22:1016
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Бишо
|По-английски
|Bhisho
|Столица региона
|Бишо является столицей региона
|Население города
|137 287 чел.
|Аэропорт
|Бишо BIY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|535 м. от уровня моря