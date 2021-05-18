Всё о Бишо

Полезная информация о Бишо

Что нужно знать о Бишо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бишо
22:1016
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаБишо
По-английскиBhisho
Столица регионаБишо является столицей региона
Население города137 287 чел.
АэропортБишо BIY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота535 м. от уровня моря

Где находится Бишо на карте