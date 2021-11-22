Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»

Нас ждет визит в музей Панзи (Phansi) , экспозиции которого познакомят нас с одной их крупнейших...

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3 отзыва
Нас ждет визит в музей Панзи (Phansi), экспозиции которого познакомят нас с одной их крупнейших частных коллекций традиционного южно-африканского искусства, ремесел и артефактов.

Несколько лет назад Пол Микула, основатель и неизменный куратор Phansi, провел для меня ряд специальных туров, постаравшись передать все, что знает сам.

С тех пор я, хоть и не являюсь штатным сотрудником музея, имею право проводить людей по этому музею.

С радостью сделаю это и для вас! Вас ждет уникальная экскурсия, настоящее погружение в южно-африканскую культуру.
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»
Онлайн-экскурсия «Будни и праздники африканской женщины»

Что вы увидите 🤩

  • зал аутентичных одежд
  • бисерных украшений
  • сангом (шаманов)
  • галерею уникальных кувшинов. А также зал ндебеле и нкоса.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
О чем и о ком же еще хочется говорить в первый весенний месяц, как не о женщинах? Я приглашаю вас поговорить о женщинах африканских. О радостях и, чего греха скрывать, тяготах их жизни.
Я приглашаю вас в частный музей Phansi. Этот музей — более чем этнографический, исторический и краеведческий, вместе взятые. Это место — о том, как африканцы испокон времен окружали себя красотой, невзирая на простоту и суровость быта.
По экспонатам музея можно узнать многое об истории, традициях, преданиях племен южной оконечности Африки. Откуда человек родом, о его семейном положении и социальном статусе и даже о его семье (сколько детей, какого возраста и т. д.) в прежние времена можно было узнать по одежде. По одежде, уникальная коллекция которой собрана в Phansi, пройдет наш экскурс в то, как женщины южной оконечности Африки жили, а порою и живут сейчас. И по предметам быта: деревянным чашам, глиняным кувшинам, травяным циновкам, курительным трубкам и головным уборам. Я приоткрою для вас загадочный мир среднестатистической африканки.
Несколько лет назад Пол Микула, основатель и неизменный куратор Phansi, провел для меня ряд специальных туров, постаравшись передать все, что знает сам. С тех пор я, хоть и не являюсь штатным сотрудником музея, имею право проводить людей по этому музею. С радостью сделаю это и для вас!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида (онлайн)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Завершение: Экскурсия пройдет онлайн
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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