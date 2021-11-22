О чем и о ком же еще хочется говорить в первый весенний месяц, как не о женщинах? Я приглашаю вас поговорить о женщинах африканских. О радостях и, чего греха скрывать, тяготах их жизни.

Я приглашаю вас в частный музей Phansi. Этот музей — более чем этнографический, исторический и краеведческий, вместе взятые. Это место — о том, как африканцы испокон времен окружали себя красотой, невзирая на простоту и суровость быта.

По экспонатам музея можно узнать многое об истории, традициях, преданиях племен южной оконечности Африки. Откуда человек родом, о его семейном положении и социальном статусе и даже о его семье (сколько детей, какого возраста и т. д.) в прежние времена можно было узнать по одежде. По одежде, уникальная коллекция которой собрана в Phansi, пройдет наш экскурс в то, как женщины южной оконечности Африки жили, а порою и живут сейчас. И по предметам быта: деревянным чашам, глиняным кувшинам, травяным циновкам, курительным трубкам и головным уборам. Я приоткрою для вас загадочный мир среднестатистической африканки.

Несколько лет назад Пол Микула, основатель и неизменный куратор Phansi, провел для меня ряд специальных туров, постаравшись передать все, что знает сам. С тех пор я, хоть и не являюсь штатным сотрудником музея, имею право проводить людей по этому музею. С радостью сделаю это и для вас!