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Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»

Ольга (.
Ольга (. – Гид из Дурбана
Приглашаю вас в Дурбан, город 🏙️, где в полной мере можно ощутить колорит Южной Африки.

Здесь протестанская церковь ⛪ соседствует с мечетью и синатогой.

Британский по структуре Дурбан впитал в себя множество культур.

Мы прогуляемся по улочкам города и поговорим о том, какое отношение к нему имел Черчилль, почему этот город называют «последний оплотом британской империи» и как здесь живут современные зулу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-100 человек

  • $5 за экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»

Что вы увидите

  • Первое здание Сити Холла, на ступенях которого зажигал сердца слушателей юный Уинстон Черчилль.
  • Нынешний Сити Холл, состоящий, на самом деле, из трёх зданий.
  • Монумент павшим в мировых войнах.
  • Железнодорожный вокзал, с которого начался путь Мохандаса Карамчанда Ганди, приведший его к личности, которую знает весь мир.
  • Полный света торговый центр в бывших мастерских по ремонту жд вагонов.
  • Уличные развалы торговых рядов.
  • Многоцветье фауны и разноголосье африканского города.
Никому не дано знать, как повернулась бы карьера Уинстона Черчилля, и вообще, как и когда началась бы она, не будь в его жизни Южной Африки, КваЗулу-Натал и Дурбанa: невероятное стечение обстоятельств, юношеская отвага, граничащая с наглостью, ошеломляющая встреча дурбанцев и блистательная речь на ступенях Сити Холла - и молодой военный корреспондент возвращается в Лондон героем.
Свою прогулку 👣 по историческому центру Дурбана я начну с рассказа о пленении Черчилля бурами и о его побеге из Претории. Расскажу и о том, как так сложилось, что в этом городе на юго-восточном побережье Южной Африки британский английский можно услышать чаще, чем в самом Лондоне. "Последний оплот британской империи" - так иногда называют Дурбан. Классические здания с колоннами и херувимами (и исторические анекдоты, связанные с ними), памятник павшим в мировых войнах в неожиданно ярких цветах, королева Виктория, генерал Смутс и Эскомб – британский след особо ощутим в центре Дурбана.
И вместе с тем, это – африканский город 🏙️. Многоцветье и шум уличных развалов, «салоны красоты» в торговых палатках, бисерные украшения и повседневные аксессуары зулу, вы сможете всё это увидеть и услышать, пусть пока через мою камеру.
Начало и место завершения
🚩 в удобном для вас месте с устойчивой связью
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга (.
Ольга (.
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Ольга (. проводит ещё 1 экскурсию

Онлайн-экскурсия «Дурбан - колоритный город на африканском континенте»
$5
1 час
Онлайн-экскурсия «Дурбан - колоритный город на африканском континенте»
2 отзыва