Никому не дано знать, как повернулась бы карьера Уинстона Черчилля, и вообще, как и когда началась бы она, не будь в его жизни Южной Африки, КваЗулу-Натал и Дурбанa: невероятное стечение обстоятельств, юношеская отвага, граничащая с наглостью, ошеломляющая встреча дурбанцев и блистательная речь на ступенях Сити Холла - и молодой военный корреспондент возвращается в Лондон героем.

Свою прогулку 👣 по историческому центру Дурбана я начну с рассказа о пленении Черчилля бурами и о его побеге из Претории. Расскажу и о том, как так сложилось, что в этом городе на юго-восточном побережье Южной Африки британский английский можно услышать чаще, чем в самом Лондоне. "Последний оплот британской империи" - так иногда называют Дурбан. Классические здания с колоннами и херувимами (и исторические анекдоты, связанные с ними), памятник павшим в мировых войнах в неожиданно ярких цветах, королева Виктория, генерал Смутс и Эскомб – британский след особо ощутим в центре Дурбана.

И вместе с тем, это – африканский город 🏙️. Многоцветье и шум уличных развалов, «салоны красоты» в торговых палатках, бисерные украшения и повседневные аксессуары зулу, вы сможете всё это увидеть и услышать, пусть пока через мою камеру.