Ольга М. проводит ещё 2 экскурсии

"Золотая Миля", "Golden Mile"- так всегда называли пляжи Дурбана. После недавнего открытия последней очереди набережной она стала самой протяжённой в Африке. Восемь с половиной км удобных дорожек, кафе и рестораны с видом на океан, бассейны для детей и взрослых, желающих спокойно поплавать - набережная размывает все возможные различия и ограничения. Прогуляться 👣 по ней, ощутить мощь океана и разноцветье прибрежного города я приглашаю вас.
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.