Ольга М. проводит ещё 2 экскурсии

Ольга М. – Гид из Дурбана

«Золотая Миля», «Golden Mile» — так всегда называли пляжи Дурбана.



После недавнего открытия последней очереди набережной она стала самой протяжённой в Африке.



Восемь с половиной км удобных дорожек, кафе и рестораны с видом на океан, бассейны для детей и взрослых, желающих спокойно поплавать — набережная размывает все возможные различия и ограничения.



Прогуляться 👣 по ней, ощутить мощь океана и разноцветье прибрежного города я приглашаю вас.