Ольга М. проводит ещё 2 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»

Ольга М.
Ольга М. – Гид из Дурбана
«Золотая Миля», «Golden Mile» — так всегда называли пляжи Дурбана.

После недавнего открытия последней очереди набережной она стала самой протяжённой в Африке.

Восемь с половиной км удобных дорожек, кафе и рестораны с видом на океан, бассейны для детей и взрослых, желающих спокойно поплавать — набережная размывает все возможные различия и ограничения.

Прогуляться 👣 по ней, ощутить мощь океана и разноцветье прибрежного города я приглашаю вас.
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Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
"Золотая Миля", "Golden Mile"- так всегда называли пляжи Дурбана. После недавнего открытия последней очереди набережной она стала самой протяжённой в Африке. Восемь с половиной км удобных дорожек, кафе и рестораны с видом на океан, бассейны для детей и взрослых, желающих спокойно поплавать - набережная размывает все возможные различия и ограничения. Прогуляться 👣 по ней, ощутить мощь океана и разноцветье прибрежного города я приглашаю вас.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
    Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
    Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
    Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ольга М.
    Ольга М.
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