7 отзывов оставили туристы

Порт Дурбана - крупнейший в южном полушарии и один из крупнейших в мире. А Пойнт - та часть города, откуда он рос и развивался. Когда-то самый оживленный, в середине 20-го века он пришел в полное запустение и в наши дни буквально поднимается из руин. Здесь живописные развалины отелей и ресторанов начала 20-го века соседствуют с восстановленными по фотографиям зданиями, а в пяти минутах ходьбы - квартал современных квартирных блоков. Неспешная прогулка 👣 по улочкам викторианских домиков перенесет нас в прошлое, но каналы между люксовыми новостройками подтвердят, что мы находимся все же в 21-ом веке.

Завершим мы нашу прогулку 👣 на променаде - самом протяженном в Африке. Быть может, даже спустимся на пляж 🏖️ и пройдемся по песку. И, если повезет, увидим, как в гавань заходят корабли.