7 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»

4.6
7 отзывов
Ольга М.
Ольга М. – Гид из Дурбана
Отправляйтесь в жаркую Южную Африку, где процветали колониальные империи и викторианская архитектура.

Мы прогуляемся по Дурбану, одному из крупнейших городов ЮАР.

Мы осмотрим место, откуда «вырос» этот город 🏙️ — Пойнт.

Здесь живописные развалины отелей и ресторанов начала 20-го века соседствуют с восстановленными по фотографиям зданиями, а в пяти минутах ходьбы — квартал современных квартирных блоков.
Задать вопрос
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»
Порт Дурбана - крупнейший в южном полушарии и один из крупнейших в мире. А Пойнт - та часть города, откуда он рос и развивался. Когда-то самый оживленный, в середине 20-го века он пришел в полное запустение и в наши дни буквально поднимается из руин. Здесь живописные развалины отелей и ресторанов начала 20-го века соседствуют с восстановленными по фотографиям зданиями, а в пяти минутах ходьбы - квартал современных квартирных блоков. Неспешная прогулка 👣 по улочкам викторианских домиков перенесет нас в прошлое, но каналы между люксовыми новостройками подтвердят, что мы находимся все же в 21-ом веке.
Завершим мы нашу прогулку 👣 на променаде - самом протяженном в Африке. Быть может, даже спустимся на пляж 🏖️ и пройдемся по песку. И, если повезет, увидим, как в гавань заходят корабли.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»
Онлайн-экскурсия «ЮАР, Дурбан — старинные развалины и лоск современности»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга М.
Ольга М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов оставили туристы

Ольга М. проводит ещё 3 экскурсии

Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
$5.99
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дурбан — главные ворота в Африку»
11 отзывов
Онлайн-экскурсия «Дурбан - колоритный город на африканском континенте»
$140
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дурбан - колоритный город на африканском континенте»
3 отзыва
Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»
$5.99
1 час
Онлайн-экскурсия «Дурбан — по самой протяжённой набережной Африки»