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Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»

4.5
2 отзыва
Ольга (.
Ольга (. – Гид из Дурбана
В онлайн-формате прогуляемся по улице, где когда-то слоны спускались к водопою, а теперь кипит ночная жизнь.

Вас ждут викторианские дома, рестораны и бары 🍹, современные граффити и повседневная жизнь южноафриканского города Дурбан.

Мы погрузимся в историю 📖 этих мест, узнаем, как и почему британцы осели в этой части света, что изменилось с их приходом сюда и как теперь живут местные жители.
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Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
По Флорида роуд когда-то действительно ходили слоны – тогда она не была ни роуд, ни даже улица, а вытоптанная в густых зарослях тропа, по которой слоны спускались к водопою. Лет 180-200 назад здесь слышно было рычание львов, вдоль кромки океана, до которого пешком можно дойти, прогуливались бегемоты. Первые переселенцы были вынуждены постоянно помнить, что они – в Африке.
Сейчас это улица ресторанов, баров, клубов, бутиковых отелей, магазинчиков и галерей. Дурбанцы называют её "the Party Street" - "улицей вечеринок", и до карантина эта улица действительно никогда не затихала. Викторианские дома, в которых жила элита Дурбана, в середине прошлого века постепенно, один за другим, выкупались и преобразовывались в бизнесы, сохраняя при этом не только внешний облик, но и внутреннее убранство. Мы сможем оказаться внутри одного из ресторанов, в доме 1903 года, и вам не потребуется большого усилия, чтобы в воображении перенестись на сто лет назад. Мы заглянем в магазинчик, торгующий выпечкой с марихуаной. Я расскажу вам про настоящего врага старого Дурбана, и вы увидите квартал, павший в борьбе с ним.
А ещё – современное граффити, парк 🌳 памяти Манделы и повседневная жизнь улицы. А ещё – о том, почему и как британцы осели в этой части мира, о том, как строился город 🏙️, о том, что и как изменилось в истории 📖 Южной Африки - во время прогулки по улице, "которая не спит".
Флорида роуд, Дурбан, Южная Африка.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»
Онлайн-экскурсия «ЮАР — По улице слоны ходили. Когда-то. Не сейчас»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга (.
Ольга (.
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