По Флорида роуд когда-то действительно ходили слоны – тогда она не была ни роуд, ни даже улица, а вытоптанная в густых зарослях тропа, по которой слоны спускались к водопою. Лет 180-200 назад здесь слышно было рычание львов, вдоль кромки океана, до которого пешком можно дойти, прогуливались бегемоты. Первые переселенцы были вынуждены постоянно помнить, что они – в Африке.

Сейчас это улица ресторанов, баров, клубов, бутиковых отелей, магазинчиков и галерей. Дурбанцы называют её "the Party Street" - "улицей вечеринок", и до карантина эта улица действительно никогда не затихала. Викторианские дома, в которых жила элита Дурбана, в середине прошлого века постепенно, один за другим, выкупались и преобразовывались в бизнесы, сохраняя при этом не только внешний облик, но и внутреннее убранство. Мы сможем оказаться внутри одного из ресторанов, в доме 1903 года, и вам не потребуется большого усилия, чтобы в воображении перенестись на сто лет назад. Мы заглянем в магазинчик, торгующий выпечкой с марихуаной. Я расскажу вам про настоящего врага старого Дурбана, и вы увидите квартал, павший в борьбе с ним.

А ещё – современное граффити, парк 🌳 памяти Манделы и повседневная жизнь улицы. А ещё – о том, почему и как британцы осели в этой части мира, о том, как строился город 🏙️, о том, что и как изменилось в истории 📖 Южной Африки - во время прогулки по улице, "которая не спит".

Флорида роуд, Дурбан, Южная Африка.