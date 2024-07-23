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8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
320€256 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе Кейптауна
Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 июля 2024Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Что ещё посмотреть»
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