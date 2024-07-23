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день - это просто чудо. Маршрут разработан идеально для того чтобы влюбиться в Южную Африку. Впечатлений у меня теперь на год вперед точно есть! Юлия замечательный гид и человек, очень приятная девушка, которая любит место, в котором живет и готова поделиться местами, которые известны не всем. Например, мы посетили водопад, с которого открывается невероятный вид и там было всего пару человек, а не толпа туристов. В общем, я прекрасно провела день, в замечательной компании Юлии и насладилась красотой Южной Африки