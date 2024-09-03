На Рождество – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кейптауне на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
330 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв
Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
330 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 сентября 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Наша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был друг из Ганы, то экскурсия
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    проходила смешено на русском-английском. Были везде где запланировали. Всё прошло на одном дыхании… Аик хорошо знает историю и любит животных… Нам было интересно его слушать!!! Впечатлений набрались на год вперед!!! Благодарим организаторов за такие возможности!!! Ну, а фото говорят сами за себя!!!

    Наша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был другНаша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был друг
  • И
    Илья
    27 августа 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Отличная экскурсия, гидом был Виктор. Приехал вовремя, проехал с нами по самым интересным (и порой даже не туристическим!) местам, всё
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    рассказал, много раз помог с фото - просто прекрасно. Конечно, сама экскурсия познавательная, узнали много нового. Большое спасибо, обязательно обратимся вновь!!

  • М
    Мария
    25 августа 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Прекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов по поездке дальше.
    Прекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов поПрекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов поПрекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов поПрекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов поПрекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов по
  • П
    Павел
    5 августа 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы отлично провели время. Откровенно кайфанули, увидели массу интересных мест и послушали массу рассказов, как истории о достопримечательностях, так и о традициях, порядках и ситуациях в обычной жизни в Кейптауне.
  • V
    Valerii
    26 июля 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мой отзыв - это рекомендация. Если вы собрались в индивидуальное путешествие по Южной Африке, рекомендую вам гида - Игоря Николаева (Cape Town). Это хороший гид, и он любит эти места. В. А. Грановский Июль 2024
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Экскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учить английский язык в международной
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    языковой школе. Пишу данный отзыв на основании подробного рассказа сына. Целый день, с 9 утра и до вечера Игорь провел с моим сыном, показал ему легендарный мыс Доброй Надежды, сходил с ним в место обитания пингвинов, прокатил по красивейшим окрестностям мыса. Игорь прекрасно пообщался с моим сыном, заботливо взял для него куртку/ветровку, привез его в кафе, где можно было вкусно поесть местную еду и даже делал фотографии с ним на фоне основных достопримечательностей на память - моему сыну и мне:) Рекомендую всем поездку в Кейптаун, настоятельно рекомендую выбрать день и посетить с Игорем мыс Доброй Надежды. Вы узнаете и увидите много нового и красивого. Всё продумано, все мелочи учтены. Следует принять во внимание, что в Кейптауне во многих местах принимают только карты (не наличные) - если Вы из России, то Игорь предложит Вам удобные методы оплаты. Это очень важно и ценно. Спасибо, Игорь.

    Экскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учитьЭкскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учитьЭкскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учитьЭкскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учитьЭкскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учить

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На Рождество»

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  3. Кейптаун: город между небом и землёй
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в сентябре 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 330. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 26 ⭐ отзывов, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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