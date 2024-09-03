читать дальше

языковой школе. Пишу данный отзыв на основании подробного рассказа сына. Целый день, с 9 утра и до вечера Игорь провел с моим сыном, показал ему легендарный мыс Доброй Надежды, сходил с ним в место обитания пингвинов, прокатил по красивейшим окрестностям мыса. Игорь прекрасно пообщался с моим сыном, заботливо взял для него куртку/ветровку, привез его в кафе, где можно было вкусно поесть местную еду и даже делал фотографии с ним на фоне основных достопримечательностей на память - моему сыну и мне:) Рекомендую всем поездку в Кейптаун, настоятельно рекомендую выбрать день и посетить с Игорем мыс Доброй Надежды. Вы узнаете и увидите много нового и красивого. Всё продумано, все мелочи учтены. Следует принять во внимание, что в Кейптауне во многих местах принимают только карты (не наличные) - если Вы из России, то Игорь предложит Вам удобные методы оплаты. Это очень важно и ценно. Спасибо, Игорь.