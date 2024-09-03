8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв
Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 сентября 2024Наша поездка была 30 августа. Гидом у нас был Аик. Так как с нами был друг из Ганы, то экскурсия
- ИИлья27 августа 2024Отличная экскурсия, гидом был Виктор. Приехал вовремя, проехал с нами по самым интересным (и порой даже не туристическим!) местам, всё
- ММария25 августа 2024Прекрасный маршрут, позволяющий за один день посмотреть ключевые достопримечательности окрестностей Кейптауна. Получили массу полезных советов по поездке дальше.
- ППавел5 августа 2024Мы отлично провели время. Откровенно кайфанули, увидели массу интересных мест и послушали массу рассказов, как истории о достопримечательностях, так и о традициях, порядках и ситуациях в обычной жизни в Кейптауне.
- VValerii26 июля 2024Мой отзыв - это рекомендация. Если вы собрались в индивидуальное путешествие по Южной Африке, рекомендую вам гида - Игоря Николаева (Cape Town). Это хороший гид, и он любит эти места. В. А. Грановский Июль 2024
- ММария24 июля 2024Экскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учить английский язык в международной
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в сентябре 2024
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