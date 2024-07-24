Однодневные – экскурсии в Кейптауне

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Кейптауне на русском языке, цены от €250, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
На машине
скидка
20%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
320256 за всё до 4 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Болдерс
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Винодельни Западного Кейпа
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
330 за всё до 4 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Винодельни Западного Кейпа
    Экскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учить английский язык в международной
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    языковой школе. Пишу данный отзыв на основании подробного рассказа сына. Поездка была рассчитана на целый день - с 9 утра и до вечера Юля возила моего сына по красивейшим, живописным окрестностям Кейптауна. Они были на 5 винодельнях, осматривали территории, знакомились с процессом и людьми. Дегустаций было много:) Юля была изначально внимательна к пожеланиям по поездке, распрашивала, что именно будет особенно интересным и важным. Июль - не самый лучший с точки зрения погоды сезон для путешествия в Кейптаун, но им повезло с солнцем и температурой, Юля взяла для моего сына куртку на всякий случай, за что я отдельно признательна. Также я очень благодарна за фотографии на память - Юля снимала моего сына на фоне основных достопримечательностей. Рекомендую всем поездку в Кейптаун, настоятельно рекомендую выбрать день и посетить с Юлей винодельни поблизости. Вы сможете заранее обсудить, куда лучше съездить, Вы узнаете и увидите много нового и красивого. Всё продумано, все мелочи учтены. Следует принять во внимание, что в Кейптауне во многих местах принимают только карты (не наличные) - если Вы из России, то Юля предложит Вам удобные методы оплаты. Это очень важно и ценно. Спасибо, Юля.

  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
    Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
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    день - это просто чудо. Маршрут разработан идеально для того чтобы влюбиться в Южную Африку. Впечатлений у меня теперь на год вперед точно есть! Юлия замечательный гид и человек, очень приятная девушка, которая любит место, в котором живет и готова поделиться местами, которые известны не всем. Например, мы посетили водопад, с которого открывается невероятный вид и там было всего пару человек, а не толпа туристов. В общем, я прекрасно провела день, в замечательной компании Юлии и насладилась красотой Южной Африки

  • М
    Марк
    3 ноября 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Большое спасибо Юле за чудесную экскурсию
  • А
    Александр
    22 января 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Замечательная поездка! Юрий в этот день улетал, но договорился с Олегом, который и провел экскурсию. Олег очень разносторонний и знающий
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    человек, давно живет в ЮАР, отличный рассказчик. И сам мыс, и виды с него потрясающие. Побывали везде, где хотели, в том числе успели спуститься на пляж Диаша и "омыть ноги" в его волнах. Очень рекомендую всем.

  • И
    Ирина
    15 января 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Юра - прекрасный организатор, аккуратный водитель, деликатный собеседник. Давно живет в ЮАР, любит и знает эту страну. Сервисная составляющая и безопасность тоже были на высоте! Комфорт и приятное послевкусие после активного дня вам будут обеспечены! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 11 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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