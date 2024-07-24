скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
320€256 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Болдерс
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 июля 2024Экскурсия была индивидуальной, для моего сына (20 лет), который приехал в Кейптаун на несколько недель учить английский язык в международной
- ААнастасия23 июля 2024Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
- ММарк3 ноября 2023Большое спасибо Юле за чудесную экскурсию
- ААлександр22 января 2023Замечательная поездка! Юрий в этот день улетал, но договорился с Олегом, который и провел экскурсию. Олег очень разносторонний и знающий
- ИИрина15 января 2023Юра - прекрасный организатор, аккуратный водитель, деликатный собеседник. Давно живет в ЮАР, любит и знает эту страну. Сервисная составляющая и безопасность тоже были на высоте! Комфорт и приятное послевкусие после активного дня вам будут обеспечены! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Однодневные»
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