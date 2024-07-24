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языковой школе. Пишу данный отзыв на основании подробного рассказа сына. Поездка была рассчитана на целый день - с 9 утра и до вечера Юля возила моего сына по красивейшим, живописным окрестностям Кейптауна. Они были на 5 винодельнях, осматривали территории, знакомились с процессом и людьми. Дегустаций было много:) Юля была изначально внимательна к пожеланиям по поездке, распрашивала, что именно будет особенно интересным и важным. Июль - не самый лучший с точки зрения погоды сезон для путешествия в Кейптаун, но им повезло с солнцем и температурой, Юля взяла для моего сына куртку на всякий случай, за что я отдельно признательна. Также я очень благодарна за фотографии на память - Юля снимала моего сына на фоне основных достопримечательностей. Рекомендую всем поездку в Кейптаун, настоятельно рекомендую выбрать день и посетить с Юлей винодельни поблизости. Вы сможете заранее обсудить, куда лучше съездить, Вы узнаете и увидите много нового и красивого. Всё продумано, все мелочи учтены. Следует принять во внимание, что в Кейптауне во многих местах принимают только карты (не наличные) - если Вы из России, то Юля предложит Вам удобные методы оплаты. Это очень важно и ценно. Спасибо, Юля.