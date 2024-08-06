4 часа
Индивидуальная
Кейптаун - город на краю Земли: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кейптауном на индивидуальной экскурсии: Столовая Гора, Крепость Доброй Надежды и Городской Сад с русским гидом
Начало: Ваш отель
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $350 за человека
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по Капскому полуострову с русскоязычным гидом
Путешествие на целый день по Капскому полуострову с русскоговорящим гидом. Включает круиз к острову морских котиков, посещение заповедника и пляжа пингвинов
Начало: Ваш отель
6 авг в 11:00
7 авг в 09:00
от $450 за человека
8 часов
Индивидуальная
Китовая экскурсия в Херманус для наблюдения за китами с суши
Насладитесь уникальной возможностью наблюдать за китами в Hermanus, всего в двух часах езды от Кейптауна. Включает дегустацию вина и обед
Начало: Cape Town
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $350 за человека
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по виноградникам Стелленбоша и Франчхука
Откройте для себя винодельческие регионы Стелленбош и Франчхук, насладитесь дегустацией лучших вин и узнайте больше о культуре и истории региона
Начало: Cape Town
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Популярные экскурсии»
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