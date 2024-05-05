8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе Кейптауна
Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина5 мая 2024Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
- ННаталья25 апреля 2024Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
- XXenia11 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2024
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