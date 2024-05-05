Все – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кейптауне на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
На машине
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
330 за всё до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе Кейптауна
Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
330 за всё до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
330 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    5 мая 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
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    понравилось. Пишу отзыв спустя 5 месяцев после экскурсии, но впечатления до сих пор свежие! Самое главное, что помимо экскурсии Виктор дал нам много ценных советов, благодаря которым мы посетили интересные места самостоятельно в следующие дни.

  • X
    Xenia
    11 апреля 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
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    и удивительных открытий. Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание о ее красотах и истории сделали путешествие по-настоящему уникальным. Спасибо за Вашу заботу, внимание к деталям и теплую атмосферу, которую Вы создали для нас в течение всего дня. Это было не только путешествие, но и настоящее приключение, которое мы запомним. Отдельна благодарность за то, что Вы могли с такой легкостью переключаться между русским и английским языком. Пожалуй, не было вопроса, на который бы Елена не ответила, всё было очень профессионально, заботливо, с душой! Благодарю также всю команду за креативность и возможность безопасно побывать в небезопасных местах, увидеть жизнь не из окна туристического автобуса! Дальнейших вам успехов! С наилучшими пожеланиями, Ксения

    Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
  2. Поиск истины в винном регионе
  3. Кейптаун: город между небом и землёй
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 330. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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