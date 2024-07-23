8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Приглашаю вас в путешествие по самым красивым местам вокруг Кейптауна. Пляжи, горы, океан и дикая природа ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
320€256 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 июля 2024Это была моя лучшая поездка в Кейптауне и вообще за последнее время. Увидеть столько замечательных и восхитительных мест за один
- ННина5 мая 2024Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
- ННаталья25 апреля 2024Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
- XXenia11 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «За городом и природа»
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