Заберём вас из аэропорта и доставим в отель. После размещения будет свободное время, чтобы принять душ, разобрать чемоданы и отдохнуть после долгой дороги.

Вечером устроим променад по набережной Виктории и Альфреда. В окружении уютных кафе и сувенирных лавок перенесёмся во времена колониальной эпохи, в гавани проводим уходящее солнце. За ужином в атмосферном ресторане отпразднуем начало путешествия бокалом местного вина.