Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики
Авторский тур в Кейптауне

Съездить на джип-сафари, продегустировать вина и устроить несколько фотосессий

Приглашаем провести отпуск в необычайно интересной Южно-Африканской Республике.

Вы побываете на самом краю света — на мысе Доброй Надежды, понаблюдаете за дикими животными как в естественной среде обитания, так и в заповедниках. Вас также ждут променад по винодельням и круиз на корабле.

Во время путешествия вас будет сопровождать фотограф, поэтому домой вы привезёте десятки красочных снимков, которые ещё долго будут напоминать об этой экзотической стране.
Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики
Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики
Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 120
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Cresta Grande Cape Town» 4* в Кейптауне. *Фото отеля взяты с сайта Booking.com

Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

День знакомства

Заберём вас из аэропорта и доставим в отель. После размещения будет свободное время, чтобы принять душ, разобрать чемоданы и отдохнуть после долгой дороги.

Вечером устроим променад по набережной Виктории и Альфреда. В окружении уютных кафе и сувенирных лавок перенесёмся во времена колониальной эпохи, в гавани проводим уходящее солнце. За ужином в атмосферном ресторане отпразднуем начало путешествия бокалом местного вина.

День знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомства
2 день

Фотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котиками

После завтрака заглянем в красочный малайский район Бо-Каап и сделаем десятки фото на фоне ярких зданий. По канатной дороге поднимемся на величественную Столовую гору и с её вершины полюбуемся панорамой южноафриканской столицы.

Пообедав в ресторане на набережной, отправимся наблюдать за морскими котиками. Огромная колония этих милых животных обитает на небольшом острове в заливе Фолс-Бэй. В завершение дня поужинаем морепродуктами в портовом кафе.

Фотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котикамиФотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котикамиФотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котикамиФотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котиками
3 день

Пикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на корабле

Первую половину дня посвятим Кирстенбошу — первому в мире ботаническому саду, внесённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом заповедном уголке у подножия Столовой горы разобьём пикник и устроим фотосессию.

Немного прогуляемся и поедем в винное поместье. Окунёмся в мир виноделия и продегустируем несколько сортов местного вина. Вечером отправимся в круиз вдоль берегов Кейптауна, проводим закат на корабле и выпьем шампанского.

Пикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на кораблеПикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на кораблеПикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на кораблеПикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на корабле
4 день

Поездка по винодельням

Сегодня лучше познакомимся с культурой виноделия, ведь ЮАР входит в десятку крупнейших производителей вина в мире. Мы побываем на четырёх винодельнях, продегустируем красные, белые и розовые вина, в дополнение к ним попробуем шоколад и сыр. В одной из усадеб пообедаем, а в отель вернёмся к ужину.

Поездка по винодельнямПоездка по винодельнямПоездка по винодельнямПоездка по винодельням
5 день

Аквариум и шопинг

После завтрака заглянем в аквариум, где живут представители Атлантического и Индийского океанов. Здесь можно увидеть медуз, акул, черепах, пингвинов, помедитировать в лесу из водорослей, сделать фото в стеклянном тоннеле.

Оставшееся время будет свободно от поездок. Можно устроить шопинг: из ЮАР везут драгоценности и бижутерию, изделия из кожи и дерева, натуральные ткани или органическую косметику.

Аквариум и шопингАквариум и шопингАквариум и шопингАквариум и шопинг
6 день

Джип-сафари

Встанем пораньше и отправимся в заповедник на сафари. Вооружившись биноклями и фотоаппаратами, из полуоткрытых джипов понаблюдаем за слонами, леопардами, львами, носорогами, буйволами, зебрами и другими животными. Тут же нас ждёт обед по системе «шведский стол». К ужину вернёмся в отель.

Джип-сафариДжип-сафариДжип-сафариДжип-сафари
7 день

Фотосессии и знакомство с пингвинами

Позавтракав, отправимся к мысам Доброй Надежды и Кейп-Поинт. Устроим фотосессии на фоне головокружительных панорам и пообедаем в атмосферном ресторане с видом на горы и океан.

Подкрепившись, поедем на пляж Болдерс, населённый очаровательными пингвинами. Постараемся подобраться к ним поближе и сделать снимки с этими милыми птицами.

На обратном пути в отель остановимся на другом пляже, чтобы сфотографироваться на фоне красочных зданий. В гостинице будем к ужину.

Фотосессии и знакомство с пингвинамиФотосессии и знакомство с пингвинамиФотосессии и знакомство с пингвинамиФотосессии и знакомство с пингвинами
8 день

Плавание с морскими котиками

Сегодня снова посетим залив Фолс-Бэй. На этот раз мы предлагаем не просто понаблюдать за морскими котиками, а поплавать среди них. В этом подводном приключении вас будут сопровождать инструктор и фотограф.

На закате устроим фотосессию на живописном пляже Кэмпс-Бэй. Поужинаем всей компанией в кафе на набережной.

Плавание с морскими котикамиПлавание с морскими котикамиПлавание с морскими котикамиПлавание с морскими котиками
9 день

Питомник спасённых животных и африканское шоу

В первой половине дня заглянем в заповедник, где живут спасённые от гибели или издевательств животные и птицы. Мохнатые и пернатые — зебры, страусы, гепарды — дружелюбны к людям, дают себя кормить, гладить и обнимать.

Вечером прогуляемся вдоль набережной и отправимся ужинать в ресторан, где подают традиционные африканские блюда. Дополнят впечатления экзотические танцы и барабанное шоу.

Питомник спасённых животных и африканское шоуПитомник спасённых животных и африканское шоуПитомник спасённых животных и африканское шоуПитомник спасённых животных и африканское шоу
10 день

Завершающий день

После завтрака проводим вас в аэропорт и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Кейптауна и обратно
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и фотографом
  • Фото - и видеосъёмка
  • Подъём на Столовую гору
  • Вечерний круиз на корабле
  • Снорклинг с морскими котиками
  • Посещение виноделен с дегустацией и обедом
  • Пикник
  • Сафари с обедом в заповеднике
  • Входные билеты по программе
  • Заключительный ужин в ресторане
Что не входит в цену
  • Перелёт в Кейптаун и обратно
  • Обеды, ужины и остальное питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Кейптауна, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Кейптауна, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

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